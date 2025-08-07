Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεκάδες ξένα δημοσιεύματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν πως η Volkswagen πρόκειται να καταργήσει το Touareg, το ερχόμενο έτος. Ο λόγος για το πιο Premium μοντέλο της γκάμας, το οποίο αποτελούσε τη ναυαρχίδα εδώ και 25 χρόνια, και έφερνε πάντα πρώτο την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά και εντυπωσιακές ιπποδυνάμεις (πριν αυτά περάσουν και στα υπόλοιπα μοντέλα της φίρμας).

Η VW πλέον κάνει στροφή σε πιο προσιτά μοντέλα που απευθύνονται σε μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και ένα νέο Touareg δεν έχει θέση σε αυτή τη στρατηγική. Φυσικά η εταιρία έχει ήδη φροντίσει να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της που θέλουν ένα θερμικό μεγάλο SUV, προσφέροντας τόσο το Tiguan αλλά και το νέο και εντυπωσιακό Tayron (σε 5θέσια και 7θέσια διάταξη).

Το Touareg πρώτης γενιάς (2002) αποτέλεσε τη βάση για την Porsche Cayenne καθώς και για το Audi Q7. Στην τρίτη γενιά του οχήματος, η οικογένεια αυτή μεγάλωσε και συμπεριέλαβε το Audi Q8 καθώς και το πρώτο SUV της Bentley, την Bentayga αλλά και την Urus της Lamborghini. Όλα αυτά τα άκρως πετυχημένα μοντέλα, δεν θα υπήρχαν χωρίς το Touareg, οπότε γίνεται ξεκάθαρο το πόσο σημαντικό μοντέλα για τον όμιλο VW συνολικά ήταν.

Σαν μοντέλο, πούλησε πάνω από 1.000.000 μονάδες με την τελευταία του γενιά να είναι η πιο πετυχημένη, καθώς χωρίς να πατήσει ποτέ τις ρόδες του στην Αμερική, κατάφερε πωλήσεις άνω των 200.000 μονάδων.

Το αντίο του Touareg, σηματοδοτεί το τέλος της εποχής για τη μάρκα. Το SUV ήταν ένα τολμηρό προϊόν που διέθετε μια σειρά από κινητήρες, συμπεριλαμβανομένου μέχρι και ενός κινητήρα V10 diesel.