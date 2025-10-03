Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Volkswagen κατοχύρωσε ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων το 2024 (δημοσιεύθηκε πρόσφατα και μπορείτε να τη δείτε εδώ) η οποία δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία.

Σύμφωνα με την πατέντα, αντί να υπάρχει μια σειρά από κουμπιά για κάθε πιθανή λειτουργία του οχήματος, η VW θέλει οι οδηγοί να κοιτάζουν πρώτα τι θέλουν να χειριστούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν τα χειριστήρια μιας συσκευής που θα είναι για όλα. Θέλετε να ενεργοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες; Πρέπει πρώτα να τους κοιτάξετε. Την ηλιοροφή; Ρίξτε της μια ματιά. Θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου; Ρίξτε μια ματιά στο ραδιόφωνο.

\Ουσιαστικά σκέφτεστε ποια λειτουργία θέλετε να ενεργοποιήσετε, την κοιτάτε, η κάμερα “πιάνει” το βλέμμα σας και στη συνέχεια, ένα καθολικό χειριστήριο θα μετατρέπεται αυτόματα το κουμπί για τη λειτουργία που θέλετε (και κοιτάξατε).

Γιατί το κάνει αυτό η Volkswagen; Σύμφωνα με μια μεταφρασμένη έκδοση της κατάθεσης ευρεσιτεχνίας: “Κατά κανόνα, ένας αυξανόμενος αριθμός λειτουργιών/επιλογών ρύθμισης οδηγεί σε μια βαθύτερη δομή μενού (softkey) ή σε πολλαπλασιασμό των στοιχείων ελέγχου (hardkey). Με αυτό το τρόπο μειώνεται η διάσπαση προσοχής του οδηγού καθώς όλα γίνονται πιο απλά και γρήγορα”.

Φυσικά για λόγους ασφαλείας, καμία από τις ζωτικής σημασίας λειτουργίες δεν θα μπορεί να ελεγχθεί με αυτήν την τεχνολογία, όμως η ρύθμιση της θέρμανσης των καθισμάτων, των παραθύρων, των υαλοκαθαριστήρων, των πολυμέσων και άλλων, κοιτάζοντάς τα πρώτα για να ενεργοποιηθεί το χειριστήριο, είναι κάτι πρωτόγνωρο και ενδιαφέρον.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συνδυάζει αυτήν την τεχνολογία παρακολούθησης των ματιών με φωνητικό έλεγχο και, ενώ παράλληλα η Volkswagen υποδηλώνει ότι οι χρήστες ίσως να μπορούν να αλλάζουν λειτουργίες μέσω ενός ολογράμματος στο μέλλον.

Βέβαια από την άλλη η Volkswagen έχει δεσμευτεί να επαναφέρει κουμπιά στα οχήματά της (μετά από feedcak πελατών), οπότε δεν είναι απίθανο αυτή η πατέντα να μείνει ως πατέντα. Όμως έχει ενδιαφέρον το πόσο μπροστά κοιτάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες, φέρνοντας συνεχώς στο “τραπέζι” νέες ιδέες και τεχνολογίες.