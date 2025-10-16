Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Volkswagen επιβεβαίωσε ότι η ναυαρχίδα της γκάμας της, θα αποσυρθεί του χρόνου. Μετά από 1,2 εκατομμύρια πωλήσεις από το ντεμπούτο του το 2002, το Touareg θα αποσυρθεί στα τέλη Μαρτίου 2026, όταν κλείσουν επίσημα οι παραγγελίες. Πριν φύγει, το πολυτελές SUV θα προσφέρεται σε μια τελική έκδοση.

Η συγκεκριμένη αποκτά χαραγμένα με λέιζερ γράμματα στη βάση των κολόνων C, με το ίδιο μοτίβο να εμφανίζεται και στο εσωτερικό, όπου η φράση «Final Edition» είναι ανάγλυφη στο δέρμα που καλύπτει τον λεβιέ ταχυτήτων.

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός έχει επίσης τροποποιηθεί για να εμφανίζει τη φράση αυτή, στην πλευρά του συνοδηγού του ταμπλό, ενώ και οι φωτιζόμενες πλαϊνές ποδιές φέρουν το ίδιο μήνυμα.

Οι 3 γενιές του, έγραψαν ιστορία



Touareg I 2002. Χάρη στις πολυάριθμες καινοτομίες του, όπως η ηλεκτρομηχανική σταθεροποίηση κλίσεων ή η αερανάρτηση CDC με έξι ρυθμίσεις, το Touareg έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα SUV στην κατηγορία του, αμέσως μετά την κυκλοφορία του στην αγορά, το φθινόπωρο του 2002. Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς Touareg ήταν το Touareg V10 TDI, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με τον ισχυρότερο κινητήρα ντίζελ που είχε εγκατασταθεί στη Volkswagen εκείνη την εποχή. Ο δεκακύλινδρος κινητήρας 5 λίτρων των 313 PS παρήγαγε μέγιστη ροπή 750 nm και επιτάχυνε το Touareg 2,5 τόνων στα 100χλμ./ώρα σε 7,8 δευτερόλεπτα.

Touareg II / 2010. Η δεύτερη γενιά του Touareg μεγάλωσε τόσο σε πλάτος όσο και σε μήκος, υπογραμμίζοντας έτσι την πολυτελή άνεσή του. Το πρώτο υβριδικό όχημα της Volkswagen παρουσιάστηκε στην αγορά για να συμπέσει με την κυκλοφορία της δεύτερης γενιάς. Το Volkswagen Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid τροφοδοτούνταν από έναν συνδυασμό ενός υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα V6 με 333 PS και ενός ηλεκτροκινητήρα 46 PS. Ο ηλεκτροκινητήρας του πλήρως υβριδικού οχήματος ανέκτησε ενέργεια κατά το φρενάρισμα και την τροφοδότησε στην μπαταρία. Η συνδυασμένη ισχύς του υβριδικού ήταν 380 PS, με μέγιστη ροπή 580 Nm. Με αυτό, το Touareg II επιτάχυνε στα 100χλμ./ώρα σε 6,5 δευτερόλεπτα και πέτυχε τελική ταχύτητα 240χλμ./ώρα.

Touareg III / 2018. Η ελκυστική, ζωηρή εμφάνιση ενισχύεται από την αύξηση του μεταξονίου στα 2,904 μέτρα και τη μείωση του ύψους του οχήματος κατά επτά χιλιοστά. Το πλήρως ανανεωμένο πιλοτήριο διαθέτει ψηφιακές καινοτομίες ενώ υπάρχει και το βελτιστοποιημένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα ενεργητικής σταθεροποίησης, του οποίου το σύστημα υποβοήθησης ανιχνεύει συνεχώς κινήσεις κύλισης έως και 400 φορές ανά δευτερόλεπτο για να εξασφαλίσει βέλτιστη ρύθμιση και μια ασφαλή εμπειρία οδήγησης σε κάθε έδαφος. Από το φθινόπωρο του 2020, το Touareg R Hybrid είναι το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας: ένα plug-in υβριδικό SUV με ισχύ συστήματος 462 PS, μέγιστη ροπή 700 Nm και μέγιστη ταχύτητα 250χλμ./ώρα.