Η VW κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό, παραδίδοντας το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της σε πελάτη. Το μοντέλο-ορόσημο είναι ένα VW ID.3, το οποίο κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Zwickau και παραδόθηκε στις εγκαταστάσεις της Transparent Factory στη Δρέσδη, σε μια συμβολική τελετή που υπογραμμίζει τη σημασία του οροσήμου για τη μάρκα.

Η πορεία της VW στην ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε ήδη από το 2013 με το Volkswagen e-up! και αργότερα με το Volkswagen e-Golf, μοντέλα που αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα πριν από τη μεγάλη στρατηγική στροφή. Η πραγματική μετάβαση στη νέα εποχή ήρθε το 2020 με το ID.3, το πρώτο μοντέλο που βασίστηκε στην αρθρωτή ηλεκτρική πλατφόρμα MEB. Από εκεί και έπειτα, η οικογένεια ID. αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς, επιτρέποντας στη Volkswagen να αποκτήσει ηγετική θέση στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία και συνολικά στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται πλέον στους μεγαλύτερους κατασκευαστές EV παγκοσμίως.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των δύο εκατομμυρίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων έπαιξαν τρία βασικά μοντέλα. Το ID.3, με περίπου 628.000 παραδόσεις, αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της νέας ηλεκτρικής εποχής για τη μάρκα και έφερε την ηλεκτροκίνηση στην καρδιά της compact κατηγορίας, με νέα αναβάθμιση προϊόντος να βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Το Volkswagen ID.4, μαζί με το ID.5, έχει φτάσει περίπου τις 901.000 παραδόσεις και λειτουργεί ως ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της φίρμας σε Ευρώπη, Κίνα και ΗΠΑ, ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή της παρουσία. Στην ανώτερη μεσαία κατηγορία, το Volkswagen ID.7, το οποίο διατίθεται και ως Volkswagen ID.7 Tourer, έχει φτάσει περίπου τις 132.000 παραδόσεις, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία, υψηλό επίπεδο άνεσης και τεχνολογική ωριμότητα που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της πλατφόρμας MEB.

Η στρατηγική της Volkswagen δεν σταματά εδώ. Το 2026 αναμένεται η άφιξη τεσσάρων νέων ηλεκτρικών μοντέλων στις μικρές και compact κατηγορίες, με το επερχόμενο Volkswagen ID. Polo να αποτελεί το πρώτο βήμα προς την περαιτέρω «εκδημοκρατικοποίηση» της ηλεκτροκίνησης. Στόχος της εταιρείας είναι η είσοδος της τεχνολογίας EV στο segment των μικρών αυτοκινήτων μεγάλου όγκου, με προτάσεις που θα είναι προσιτές και σχεδιασμένες για καθημερινή χρήση.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει το εργοστάσιο του Zwickau, το οποίο έχει μετατραπεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου. Μόνο μέσα στο 2025, περίπου 212.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής του.

Το ορόσημο των δύο εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων δεν αποτελεί απλώς έναν εντυπωσιακό αριθμό. Αντανακλά τη συστηματική επένδυση της Volkswagen στην πλατφόρμα MEB, τη σταδιακή ωρίμανση της αγοράς BEV στην Ευρώπη και τη σαφή στρατηγική δέσμευση της μάρκας προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον. Η γερμανική φίρμα δείχνει ότι δεν βλέπει την ηλεκτροκίνηση ως μεταβατική λύση, αλλά ως τον βασικό πυλώνα της επόμενης δεκαετίας.