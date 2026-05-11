Η Volkswagen ετοιμάζεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTI, παρουσιάζοντας επίσημα το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα φέρει το θρυλικό λογότυπο. Και το όνομα αυτού; ID. Polo GTI. Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού hot hatch θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, στο πλαίσιο του 24ωρου αγώνα αντοχής του Nürburgring, εκεί όπου η Volkswagen θέλει ξεκάθαρα να συνδέσει το νέο μοντέλο με το motorsport DNA των GTI.

Το πιο ισχυρό Polo παραγωγής που κατασκεύασε ποτέ η VW

Η γερμανική εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως ήδη επιβεβαιώνει πως το νέο ID. Polo GTI θα είναι το πιο δυνατό Polo παραγωγής στην ιστορία του μοντέλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ηλεκτρικό GTI θα αποδίδει περίπου 226 ίππους, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς μέσω ηλεκτρικού μοτέρ. Παράλληλα, θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB Entry του ομίλου Volkswagen, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για μικρότερα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Volkswagen φαίνεται πως θέλει να διατηρήσει τον fun-to-drive χαρακτήρα που έκαναν διάσημα τα GTI, παρά το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση. Για αυτό και η παρουσίαση στο Nürburgring μόνο τυχαία δεν θεωρείται.

Ηλεκτρικό… αλλά με GTI ψυχή

Η μεγάλη πρόκληση για τη Volkswagen είναι να αποδείξει πως ένα ηλεκτρικό hatchback μπορεί να προσφέρει την ίδια οδηγική αίσθηση που χαρακτήριζε τα κλασικά GTI των προηγούμενων δεκαετιών. Τα teaser (καμουφλαρισμένα βέβαια) δείχνουν ένα αρκετά επιθετικό αμάξωμα με σπορ προφυλακτήρες, μεγάλες ζάντες, χαμηλωμένη εμφάνιση και φυσικά τις χαρακτηριστικές κόκκινες λεπτομέρειες GTI.

Η αποκάλυψη του ID. Polo GTI συνδέεται άμεσα με τον εορτασμό των 50 χρόνων GTI από τη Volkswagen. Στο Nürburgring η εταιρεία θα παρουσιάσει και άλλα ειδικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για το νέο Golf GTI Edition 50. Μάλιστα, το επετειακό Golf GTI κατάφερε ήδη να γράψει ιστορία, σημειώνοντας νέο ρεκόρ Nürburgring για προσθιοκίνητο αυτοκίνητο παραγωγής με χρόνο 7:44.523 λεπτά.

Μία ιστορία που εξηλεκτρίζεται για πρώτη φορά

Για δεκαετίες, τα γράμματα GTI ήταν συνδεδεμένα με μικρά, ελαφριά turbo hatchback που πρόσφεραν οδηγική απόλαυση χωρίς υπερβολές. Τώρα όμως η Volkswagen επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Αν το ID. Polo GTI καταφέρει να κρατήσει τον χαρακτήρα που έκανε θρυλικά τα προηγούμενα GTI, τότε ίσως να μιλάμε για την αρχή μιας νέας χρυσής εποχής για τα ηλεκτρικά hot hatch.