Η εποχή των ταξί χωρίς οδηγό πλησιάζει και για την Ευρώπη, με τη Waymo, τη θυγατρική της Alphabet που θεωρείται πρωτοπόρος στην αυτόνομη οδήγηση, να ετοιμάζει την επέκτασή της στη Γηραιά Ήπειρο. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ανάπτυξη και δοκιμή αυτόνομων οχημάτων, ώστε να μη μείνει πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Waymo διαθέτει ήδη έναν από τους μεγαλύτερους στόλους robotaxi παγκοσμίως, πραγματοποιώντας περισσότερες από 500.000 επί πληρωμή διαδρομές κάθε εβδομάδα σε πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες. Η εταιρεία διαθέτει περίπου 3.000 αυτόνομα οχήματα και έχει ήδη ανακοινώσει την επέκτασή της σε νέες αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη.

Αλλά πώς λειτουργεί ένα robotaxi;

Ο χρήστης καλεί το όχημα μέσω ειδικής εφαρμογής στο smartphone του και όταν το αυτοκίνητο φτάσει στο σημείο παραλαβής, ο επιβάτης επιβιβάζεται και το όχημα εκτελεί ολόκληρη τη διαδρομή, χωρίς οδηγό πίσω από το τιμόνι. Για να «βλέπει» τον δρόμο, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ένα σύνθετο σύστημα από κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες LiDAR, οι οποίοι δημιουργούν σε πραγματικό χρόνο μια τρισδιάστατη εικόνα του περιβάλλοντος.

Η Ευρώπη, πάντως, εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας. Πρόσφατα, 18 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για τον συντονισμό των δοκιμών αυτόνομων οχημάτων πέρα από τα εθνικά σύνορα, με στόχο την ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Φυσικά δεν λείπουν οι προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις επιπτώσεις στην απασχόληση των επαγγελματιών οδηγών. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι τα robotaxi θα αποτελέσουν σύντομα μέρος της καθημερινότητας.