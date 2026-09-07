Η Xiaomi δεν θέλει πλέον να είναι γνωστή μόνο για τα smartphones, τις τηλεοράσεις και τις έξυπνες συσκευές της. Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός έχει μπει για τα καλά στον κόσμο της αυτοκίνησης και μέσα σε περίπου δυόμισι χρόνια έχει καταφέρει κάτι που για μια νέα μάρκα θα έμοιαζε σχεδόν αδύνατο. Η Xiaomi Auto έχει πλέον ξεπεράσει τις 800.000 παραδόσεις αυτοκινήτων στην Κίνα, περίπου 29 μήνες μετά την έναρξη των παραδόσεων του πρώτου της μοντέλου, του SU7. Και τώρα η εταιρεία ετοιμάζεται για την είσοδό της στην Ευρώπη.

Η Xiaomi έχει επιβεβαιώσει ότι θα ξεκινήσει την εμπορική της δραστηριότητα στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο 2027, ενώ έχει ήδη κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία δικτύου πωλήσεων και service.

Η εταιρεία στην αγορά της Γερμανίας επέλεξε να συνεργαστεί με παραδοσιακούς και ιδιαίτερα έμπειρους ομίλους εμπορίας αυτοκινήτων. Στην IFA Berlin 2026 υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με οκτώ γερμανικούς ομίλους, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου πωλήσεων και after-sales. Μάλιστα αναμένεται να συνεχίσει την αναζήτηση συνεργατών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο πλησιάζει το λανσάρισμα του 2027.

Από τα smartphones στα αυτοκίνητα

Οι πρώτες παραδόσεις του Xiaomi SU7 ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2024. Από τότε, η εταιρεία έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις 800.000 συνολικές παραδόσεις στην Κίνα. Μάλιστα, το SU7 έχει ήδη ξεπεράσει τις 500.000 παραδόσεις μέσα σε 28,5 μήνες, ενώ το SUV YU7 συγκέντρωσε περισσότερες από 240.000 δεσμευμένες παραγγελίες μέσα στις πρώτες 18 ώρες από το λανσάρισμά του.

Η Xiaomi, βέβαια, ήταν ήδη ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο τεχνολογικό brand. Το αυτοκίνητο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος Η Xiaomi δεν αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο ως ένα απομονωμένο προϊόν. Η φιλοσοφία της βασίζεται στο λεγόμενο «Human × Car × Home», με στόχο τη σύνδεση του αυτοκινήτου με το smartphone και τις υπόλοιπες έξυπνες συσκευές του χρήστη.

Η Γερμανία θα είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αγορές αυτοκινήτου της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα και μία αγορά όπου η Xiaomi θα πρέπει να αντιμετωπίσει μερικά από τα πιο ισχυρά ονόματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει ευρωπαϊκό κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Μόναχο, ενώ η επιλογή μεγάλων τοπικών ομίλων ως συνεργατών της επιτρέπει να αξιοποιήσει υπάρχουσες υποδομές και την εμπειρία ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ευρώπη όμως δεν είναι Κίνα

Ο Ευρωπαίος καταναλωτής γνωρίζει την Xiaomi κυρίως από τα smartphones και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Το να εμπιστευτεί όμως την ίδια εταιρεία για ένα αυτοκίνητο αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ είναι ένα εντελώς διαφορετικό βήμα.

Και υπάρχει το θέμα των δασμών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει από τον Οκτώβριο του 2024 οριστικούς αντισταθμιστικούς δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα, με τους συντελεστές να κυμαίνονται ανάλογα με τον κατασκευαστή από 7,8% έως 35,3%. Για τις εταιρείες που εμπίπτουν στην κατηγορία των «λοιπών μη συνεργαζόμενων εταιρειών», ο πρόσθετος αντισταθμιστικός δασμός είναι 35,3%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε σήμερα να πούμε με βεβαιότητα πως τα Xiaomi θα επιβαρύνονται τελικά με 35,3%. Η ακριβής μεταχείριση της Xiaomi στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να προσδιοριστεί με βάση το ισχύον καθεστώς και τις διαδικασίες της Ε.Ε. όταν ξεκινήσουν οι εισαγωγές της.

Ποια Xiaomi θα δούμε στην Ευρώπη;

Η Xiaomi δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα ποια μοντέλα θα αποτελέσουν την αρχική γκάμα της στην Ευρώπη. Πάντως τόσο το SU7 όσο και το YU7 έχουν σημειώσει ήδη επιτυχίες και ρεκόρ, ενώ δοκιμάζονται εδώ και καιρό σε ευρωπαικό έδαφος.