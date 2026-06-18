Η Xiaomi συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στον χώρο της αυτοκίνησης και της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας μια νέα τεχνολογία που φιλοδοξεί να κάνει τη διαδικασία φόρτισης πιο εύκολη και πλήρως αυτοματοποιημένη. Η κινεζική εταιρεία αποκάλυψε έναν ρομποτικό βραχίονα φόρτισης, ο οποίος μπορεί να συνδέει αυτόματα το καλώδιο στο όχημα χωρίς καμία παρέμβαση από τον οδηγό.

Το σύστημα σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση και ουσιαστικά λειτουργεί σαν ένας «έξυπνος βοηθός» φόρτισης. Μόλις το αυτοκίνητο σταθμεύσει στη σωστή θέση, ο ρομποτικός βραχίονας εντοπίζει τη θύρα φόρτισης και κινείται αυτόνομα ώστε να συνδέσει το καλώδιο. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέεται και επιστρέφει στη βάση του.

Σύμφωνα με τη Xiaomi, ο βραχίονας διαθέτει κάμερες και αισθητήρες που του επιτρέπουν να αναγνωρίζει με ακρίβεια τη θέση του οχήματος και της θύρας φόρτισης, ακόμη και όταν η στάθμευση δεν είναι απολύτως ίδια κάθε φορά. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα μέσω ειδικού λογισμικού και μπορεί να ενεργοποιείται μέσα από το οικοσύστημα συνδεδεμένων συσκευών της εταιρείας.

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Η τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά με γνώμονα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Xiaomi, ωστόσο η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμβατότητας και με οχήματα άλλων κατασκευαστών, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

Βέβαια η ιδέα των αυτόματων συστημάτων φόρτισης δεν είναι καινούργια. Κατά καιρούς, εταιρείες όπως η Tesla και αρκετοί κατασκευαστές εξοπλισμού φόρτισης έχουν παρουσιάσει αντίστοιχα πρωτότυπα. Ωστόσο, ελάχιστες λύσεις έχουν φτάσει κοντά στην εμπορική διάθεση, κυρίως λόγω του κόστους και της πολυπλοκότητας των συστημάτων. Η Xiaomi εκτιμά ότι το νέο προϊόν θα είναι έτοιμο για εμπορική διάθεση προς τα τέλη του 2026.