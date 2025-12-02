Στο AEGEAN Messinia Pro-Am 2025 που έγινε από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου, είχε υποστηρικτή την νέα εταιρία Zeekr. Η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων που συνδυάζει τεχνολογική πρωτοπορία και μοντέρνα πολυτέλεια, συμμετείχε ως Χορηγός Hole-in-One, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα ξεχωριστό και εντυπωσιακό έπαθλο.

Το έπαθλο του Hole-in-One ήταν το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, το ηλεκτρικό SUV που εκφράζει τη νέα εποχή της premium ηλεκτροκίνησης. Με κομψό minimal σχεδιασμό, κορυφαία αυτονομία, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και εσωτερικό υψηλής αισθητικής, με έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία, το 7X αντιπροσωπεύει πλήρως τη φιλοσοφία της μάρκας: Zeekr. Seek More. Η παρουσία του οχήματος στην διοργάνωση τράβηξε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο και να ανακαλύψουν τα premium χαρακτηριστικά του.

Η νέα κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες την διάθεση αυτοκινήτων στη χώρα μας, κατασκευάζει οχήματα που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία οδήγησης. Προσφέρει premium ηλεκτρικές λύσεις που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, έξυπνα συστήματα και κορυφαία ασφάλεια.

Οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες παίκτες γκολφ από 14 χώρες συναντήθηκαν στα γήπεδα των εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Costa Navarino.