Η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Paris Motor Show 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles.

Στο περίπτερό της, η Zeekr θα παρουσιάσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή γκάμα των μοντέλων της, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Zeekr 7X, το Zeekr 001 Shooting Brake, το Zeekr X, καθώς και το νέο Zeekr 7GT. (Μπορείτε ΕΔΩ να δείτε τη δοκιμή του Zeekr X).

Παράλληλα, η εταιρεία θα παρουσιάσει τις τελευταίες τεχνολογικές της εξελίξεις και θα αποκαλύψει νέα στοιχεία σχετικά με τη στρατηγική και τα επόμενα βήματά της στην ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως δήλωσε ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe, η συμμετοχή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη μάρκα, καθώς η Γαλλία αποτελεί αγορά στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξή της στην Ευρώπη. Παράλληλα, χαρακτήρισε την έκθεση ως το ιδανικό περιβάλλον για την παρουσίαση τόσο της γκάμας των μοντέλων όσο και των τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της premium ηλεκτροκίνησης.

Η φετινή, 91η διοργάνωση του Paris Motor Show αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με περισσότερους από 60 κατασκευαστές αυτοκινήτων να έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Η έκθεση, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, συγκεντρώνει περισσότερους από 500.000 επισκέπτες και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Zeekr θα φιλοξενείται στην Αίθουσα 5.2, όπου θα παρουσιάσει το σύνολο της ευρωπαϊκής γκάμας της, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.