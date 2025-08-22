Στην καρδιά της πόλης του Μονάχου, η Volkswagen βγαίνει έξω από τους εκθεσιακούς χώρους για να συναντήσει το κοινό. Εκεί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα δείξει πώς η κινητικότητα μπορεί να είναι βιώσιμη, συναρπαστική και προσιτή για όλους.

Το IAA MOBILITY 2025 θα ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει στην Odeonsplatz του Μονάχου με ελεύθερη είσοδο και θα είναι η μεγαλύτερη γιορτή κινητικότητας της Ευρώπης.

Η Volkswagen επιστρέφει στην IAA MOBILITY για να παρουσιάσει ότι έχει σχέση με το αύριο στο χώρο της αυτοκίνησης.

Όπως είπε ο Martin Sander, Μέλος Δ.Σ. για Πωλήσεις, Marketing & After Sales, η IAA MOBILITY είναι κάτι παραπάνω από μια έκθεση. Είναι ο τόπος όπου ζωντανεύει το όραμά της VW για προσβάσιμη, πολυδιάστατη κινητικότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη εμφάνιση ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV μικρού μεγέθους. Το πρωτότυπο προαναγγέλλει το entry-level ID. της Volkswagen και έρχεται να ορίσει νέα πρότυπα σε σχεδίαση, ποιότητα και χώρους στην κατηγορία του T-Cross. Η έκδοση παραγωγής θα λανσαριστεί το 2026. Λίγο αργότερα, το ολοκαίνουργιο T-Roc θα παρουσιαστεί στο κοινό για πρώτη φορά.

Η συνεργασία με τη BOGNER FIRE+ICE δίνει ζωή στο ID.3 GTX FIRE+ICE, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που εκτίθεται δίπλα στο εμβληματικό Golf II Fire and Ice της δεκαετίας του ’90. Παράλληλα, η 50ή επέτειος του GTI γιορτάζεται με το Golf GTI EDITION 50 – το ισχυρότερο GTI παραγωγής με 239 kW (325 PS). Μαζί του, το GTI History Wall και ένας αγωνιστικός προσομοιωτής ζωντανεύουν την κληρονομιά του θρυλικού μοντέλου.

Η Volkswagen μετατρέπει το Μόναχο σε σκηνή ανοιχτής εμπειρίας. Θα υπάρχουν διαδραστικοί σταθμοί, ψηφιακές παρουσιάσεις και το Future Materials Lab. Όλα τα παραπάνω φέρνουν το κοινό πιο κοντά στις τεχνολογίες και τη βιωσιμότητα. Θα υπάρχουν ακόμη ζώνες παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους, αλλά και στιγμές δημιουργίας με τεχνητή νοημοσύνη, εμπλουτίζουν την εμπειρία.

Μουσική, διάλογος και γεύσεις

Η σκηνή του χώρου φιλοξενεί καθημερινά συναυλίες και ομιλίες. Ανάμεσα στους καλεσμένους, η Armi Warning, ο Pa Sheehy και ο Peter Maffay. Οι θεματικές καλύπτουν τον αθλητισμό, την κοινωνία και τη βιωσιμότητα. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με γαστρονομικές προτάσεις σε ανοιχτό περιβάλλον – από το θρυλικό Volkswagen Currywurst.

Προσβασιμότητα για όλους

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα σε κάθε επισκέπτη. Τον προσανατολισμό διευκολύνουν ειδικοί οδηγοί στο δάπεδο και ανάγλυφοι χάρτες αφής για άτομα με τύφλωση ή περιορισμένη όραση. Η μετακίνηση με αμαξίδια εξυπηρετείται από ράμπες, ανελκυστήρες σκάλας και κατάλληλα έπιπλα. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε γραφή Braille, με υψηλή αντίθεση και σαφή εικονογράμματα, ενώ το πρόγραμμα της σκηνής υποστηρίζεται από διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται στη σελίδα:

https://www.volkswagen.de/de/marke-und-erlebnis/iaa2025.html