Με μεικτά μηνύματα ξεκίνησε το 2026 για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, καθώς οι νέες ταξινομήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 3,9% τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο ξεκίνημα χρονιάς, την ώρα όμως που η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να κερδίζει έδαφος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασαν το 19,3% του συνολικού μεριδίου αγοράς, από 14,9% έναν χρόνο πριν, πλησιάζοντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο του 20%.

Τον Ιανουάριο ταξινομήθηκαν 154.230 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ΕΕ, με τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές (που αντιστοιχούν στο 60% των πωλήσεων BEV) να εμφανίζουν διαφορετικές τάσεις: Γαλλία (+52,1%) Γερμανία (+23,8%) σημείωσαν ισχυρή άνοδο, ενώ Βέλγιο (-11,5%) Ολλανδία (-35,4%) κινήθηκαν πτωτικά.

Παρά την άνοδο των ηλεκτρικών, οι υβριδικές τεχνολογίες παραμένουν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αγοράς. Τα hybrid (HEV) κατέκτησαν 38,6% του μεριδίου, με 308.364 ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή των Ευρωπαίων αγοραστών. Ιταλία (+24,9%) Ισπανία (+9%) ενίσχυσαν την εικόνα, ενώ η Γαλλία κινήθηκε σταθερά και η Γερμανία σημείωσε μικρή πτώση (-1,8%).

Ανοδικά κινήθηκαν και τα plug-in hybrid (PHEV), με 78.741 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,8%, από 7,4% τον Ιανουάριο του 2025. Εντυπωσιακές ήταν οι αυξήσεις σε Ιταλία (+134,2%), Ισπανία (+66,7%) Γερμανία (+23%), δείχνοντας ότι τα PHEV εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση.

Στον αντίποδα, τα βενζινοκίνητα και diesel συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία. Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 28,2%, με τη Γαλλία να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση (-48,9%). Το μερίδιό τους περιορίστηκε στο 22%, από 29,5% πέρυσι. Τα diesel υποχώρησαν κατά 22,3%, καλύπτοντας μόλις 8,1% της αγοράς (βέβαια υπάρχουν και λιγότερες επιλογές πλέον).

Συνολικά, τα στοιχεία της ACEA δείχνουν ότι, παρά τη γενική συρρίκνωση της αγοράς, η ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά συστήματα συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, επιβεβαιώνοντας πως η μετάβαση δεν γίνεται με μία μόνο τεχνολογία, αλλά με έναν συνδυασμό λύσεων.