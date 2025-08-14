Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το κανάλι του Youtube, CarWow, μας έχει συνηθίσει σε κόντρες μεταξύ πανάκριβων supercars ή hypercars. Μοντέλα που απευθύνονται στο 1% του πληθυσμού. Αυτή τη φορά όμως, η μονομαχία της επιτάχυνσης, ήταν ανάμεσα σε δύο γρήγορα, αλλά πιο γήινα μοντέλα, που απευθύνονται σε μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Ο λόγος για δύο εντυπωσιακά ιαπωνικά hot hatches, με κοντινές ιπποδυνάμεις, χειροκίνητα κιβώτια, διαφορετικό όμως τρόπο μετάδοσης της κίνησης.

Toyota GR Corolla:Τροφοδοτείται από έναν 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,6 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 304 ίππους και 370 Nm ροπής. Αυτή η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός 6τάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου και το βάρος του φτάνει τα 1.475 κιλά.

Honda Civic Type-R: Τροφοδοτείται από έναν 2λιτρο, 4κύλινδρο, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα που αποδίδει 329 ίππους και 420 Nm ροπής. Αυτή η ισχύς μεταδίδεται στους μπροστινούς τροχούς μόνο, μέσω ενός 6τάχυτου μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων και το αυτοκίνητο ζυγίζει 1.429 κιλά.