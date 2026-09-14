Ο κόσμος θέλει μικρά και οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το νέο ID.Polo είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Το νέο EV φαίνεται πως έχει προκαλέσει τέτοιο ενδιαφέρον στην Ευρώπη, ώστε ορισμένοι αγοραστές καλούνται πλέον να περιμένουν τουλάχιστον 10 μήνες για την παράδοσή του.

Και το εντυπωσιακό είναι ότι η Volkswagen έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες για το ηλεκτρικό μικρό της, πριν καν οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές προλάβουν να το δουν από κοντά ή να το οδηγήσουν.

Το ID. Polo έγινε sold out πριν καλά-καλά κυκλοφορήσει

Σύμφωνα με τη γερμανική Automobilwoche, επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας της Volkswagen δήλωσε ότι ολόκληρη η γκάμα του ID. Polo είναι ήδη sold out, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει τουλάχιστον τους 10 μήνες για τις παραγγελίες. Η ίδια η Volkswagen επιβεβαίωσε ότι η ζήτηση είναι ιδιαίτερα υψηλή και ότι οι παραδόσεις καθυστερούν περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι το ID. Polo άνοιξε τα βιβλία παραγγελιών μόλις στα τέλη Απριλίου του 2026.

Παραγγέλνεις τώρα και μπορεί να το πάρεις το 2027

Η μεγάλη ζήτηση, σε συνδυασμό με τις παραγωγικές δυνατότητες που είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων στο εργοστάσιο του Martorell στην Ισπανία, δημιούργησε την ουρά. Η Volkswagen έχει ήδη ξεκινήσει να αυξάνει σταδιακά την παραγωγή, με στόχο να περιορίσει τους χρόνους αναμονής.

Ωστόσο, οι χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται από την έκδοση και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου. Όποιος επιλέξει ένα ήδη διαμορφωμένο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε αντιπροσωπεία μπορεί να το παραλάβει νωρίτερα. Για μια εξατομικευμένη παραγγελία, όμως, οι αναφορές κάνουν λόγο ακόμη και για παράδοση τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027.

Οικονομικό ηλεκτρικό, τεράστια ζήτηση

Ένας από τους βασικούς λόγους για την επιτυχία του ID. Polo φαίνεται να είναι η τιμή του. Η νέα βασική έκδοση Trend ξεκινά από 24.995 ευρώ, ενώ χρησιμοποιεί μπαταρία 37 kWh και προσφέρει αυτονομία 334 χιλιομέτρων κατά WLTP. Με αυτή την τιμή, η Volkswagen επιχειρεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε μια κατηγορία όπου μέχρι σήμερα οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δυσκολεύονταν να ανταγωνιστούν τα φθηνότερα μοντέλα.

Το συγγενικό Skoda Epiq έχει ξεπεράσει επίσης τις 35.000 παραγγελίες, ενώ και το Cupra Raval εμφανίζει πολύ υψηλή ζήτηση και σύμφωνα με αναφορές είναι επίσης κλεισμένο για αρκετούς μήνες. Τα μοντέλα βασίζονται στην ίδια οικογένεια τεχνολογίας MEB+ και αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Volkswagen Group να προσφέρει ηλεκτρικά μοντέλα σε τιμές πολύ πιο κοντά σε εκείνες των συμβατικών μικρών αυτοκινήτων.

Τεχνικά στοιχεία του νέου VW ID.Polo

Το ID.Polo έχει μήκος 4.053 χλστ., πλάτος 1.816 χλστ., ύψος 1.530 χλστ. και μεταξόνιο 2.600 χλστ. ενώ παράλληλα η ηλεκτρική του φύση, αφήνει αρκετούς χώρους για μεταφορά έως και 5 ενηλίκων. Το πορτπαγκάζ με τη σειρά του είναι στα 441λτ. (+25% από το θερμικό Polo), ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.240 λίτρα.

Η γκάμα του περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 116 ίππων, 135 και 211 ίππων. Οι δυο πρώτοι ηλεκτροκινητήρες συνδυάζονται με LFP μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, η οποία υπόσχεται αυτονομία έως 334 χλμ., ενώ από DC ταχυφορτιστή φτάνει από 10-80% σε περίπου 23 λεπτά. Ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας των 211 ίππων συνδυάζεται με μεγαλύτερη ΝΜC μπαταρία χωρητικότητας 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία 454 χλμ. και φόρτιση DC 10-80% σε 24 λεπτά. Να πούμε πάντως ότι από την εισαγωγή έκδοση Trend το νέο ID. Polo υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW.

Στο εσωτερικό, το ID. Polo ακολουθεί τη γνώριμη φιλοσοφία της σειράς ID., με έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία. Μεγάλη οθόνη infotainment 13 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες. Να τονίσουμε όμως προς τιμήν της VW, πως το νέο Polo διαθέτει και φυσικά πλήκτρα για βασικές λειτουργίες όπως τα αλάρμ, καθώς αυτό ήταν το feedback των πελατών μετά την εκτενή χρήση επιφανειών αφής σε άλλα μοντέλα του ομίλου όπως το Golf.