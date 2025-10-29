Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποκάλυψε το εντυπωσιακό concept στο οποίο θα βασιστεί η νέα γενιά της Corolla, στο Japan Mobility Show 2025, που μόλις άνοιξε τις πύλες του.

Με την πρώτη ματιά, το Toyota Corolla Concept δεν μοιάζει καθόλου με το ασφαλές, απλό sedan που κυριαρχεί στα παγκόσμια charts πωλήσεων εδώ και δεκαετίες. Οι αναλογίες είναι πιο φαρδιές, το στήσιμο χαμηλότερο και ολόκληρο το αυτοκίνητο μοιάζει σαν να έχει σμιλευτεί για την επόμενη εποχή της αυτοκίνησης. Το αμάξωμά του διαθέτει γωνιώδεις επιφάνειες, έντονες φωτιστικές υπογραφές και ένα πίσω μέρος σε στυλ fastback που απορρίπτει τη συντηρητική σιλουέτα που έχουμε συνδέσει με ένα Corolla.

Πατάει πάνω σε τεράστιες ζάντες 21 ιντσών σε σχήμα Y και διαθέτει παράθυρα ς χωρίς πλαίσιο που του δίνουν μια εκπληκτικά μοντέρνα αίσθηση. Ο σχεδιασμός κρύβει ακόμη και τρία καπάκια ρεζερβουάρ (δύο στα φτερά και ένα στο πίσω μέρος), γεγονός που υποδηλώνει ότι η Toyota μπορεί να εξερευνά διαφορετικές υβριδικές και plug-in διαμορφώσεις.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα εγκαταλείπει εντελώς την παραδοσιακή διάταξη για μια φουτουριστική ρύθμιση, με ένα πλήρως ψηφιακό ταμπλό και χειριστήρια αφής να αντικαθιστούν τα κουμπιά της παλιάς σχολής. Μια πλωτή κεντρική κονσόλα και ένας ανάγλυφος επιλογέας ταχυτήτων ολοκληρώνουν τη οδηγοκεντρική διάταξη.

Είναι μια δήλωση πρόθεσης από την Toyota ότι το επόμενο κεφάλαιο της Corolla θα είναι πιο κομψό, high-tech και προσανατολισμένο στις επιδόσεις.

Κάτω από αυτή τη φρέσκια εμφάνιση, η επόμενη γενιά Toyota Corolla φέρεται να προσφέρει κάτι για όλους. Η Toyota σχεδιάζει να επεκτείνει τη γκάμα της με πλήρως ηλεκτρικές, plug-in υβριδικές και υβριδικές επιλογές, διατηρώντας παράλληλα ζωντανό ένα μοντέλο εσωτερικής καύσης. Η μάρκα επιβεβαίωσε ότι οι νέοι κινητήρες 1,5 και 2,0 λίτρων θα είναι μικρότεροι, ελαφρύτεροι και πιο αποδοτικοί, και θα μπορούσαν ακόμη και να λειτουργούν με βιοκαύσιμα.

Η τρέχουσα γενιά Corolla κυκλοφορεί από το 2018, πράγμα που σημαίνει ότι μια πλήρης αντικατάστασή της είναι προ των πυλών. Εάν οι υποδείξεις της Toyota είναι ακριβείς, η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη στα τέλη του 2026. Η εταιρεία θέλει σαφώς να προετοιμάσει το πιο σημαντικό μοντέλο της για το μέλλον, μετατρέποντας το ταπεινό Corolla σε μια βιτρίνα της τελευταίας μηχανικής και σχεδιαστικής σκέψης της Toyota. Με βάση την εμφάνιση αυτού του πρωτότυπου, το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για την Toyota.