Τα iF Design Awards ιδρύθηκαν το 1954 από την iF International Forum Design GmbH στο Ανόβερο, έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς σχεδίασης στον κόσμο. Κάθε χρόνο εξετάζονται περίπου 10.800 σχέδια από 72 κράτη για τα βραβεία, τα οποία τιμούν και αναδεικνύουν νικητές σε 81 κατηγορίες σε εννέα κλάδους (*)

Για να κατακτήσεις ένα iF Design Awards απαιτείται η διεξαγωγή μιας αυστηρής διαδικασίας επιλογής που αποτελείται από δύο στάδια, η οποία κρίνεται από διάσημους ειδικούς σχεδιαστές, υποδηλώνοντας τη σύγχρονη συνάφεια και το παγκόσμιο αντίκτυπο ενός σχεδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Hyundai Motor Company, για 10η συνεχόμενη χρονιά, βραβεύεται με τα iF Design Awards. Αυτή τη φορά σειρά είχαν το IONIQ 5 N και το ολοκαίνουριο SANTA FE στην κατηγορία “Product”. Ακόμη το πρωτότυπο όχημα SANTA FE XRT βραβεύτηκε στην κατηγορία “Professional Concepts”. Η κορεάτικη εταιρεία κατέκτησε επίσης πολλά ακόμη iF Design Awards σε διάφορες κατηγορίες.

Η κατάκτηση πολλών iF Design Awards καταδεικνύει περαιτέρω τη σχεδιαστική και τεχνολογική υπεροχή της Hyundai Motor και αναδεικνύει το προφίλ της ως ηγέτη καινοτομίας. Η απόκτηση κορυφαίων διακρίσεων στα πιο αξιόπιστα και διακεκριμένα βραβεία σχεδιασμού στον κόσμο, όπως η Hyundai τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει την σχεδιαστική της ανταγωνιστικότητα παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President and Head του Hyundai και Genesis Global Design δήλωσε: «Αισθανόμαστε τεράστια τιμή που λαμβάνουμε αυτές τις διακρίσεις από τα iF Design Awards για αυτά τα σημαντικά οχήματα και τις καινοτομίες. Αυτή η βράβευση λειτουργεί ως απόδειξη της εξαιρετικής αφοσίωσης που επιδεικνύει η ομάδα των σχεδιαστών μας, οι οποίοι έβαλαν το πάθος και τη δέσμευσή τους σε αυτό το έργο, μαζί με τους συνεργαζόμενους μηχανικούς μας στο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης. Υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη ανταγωνιστικότητα της σχεδιαστικής ταυτότητας της Hyundai στην παγκόσμια αγορά».

Μεταξύ των νικητών, το IONIQ 5 N αντιπροσωπεύει μια νέα κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων (EVs) εστιασμένη στον οδηγό μέσω νέων τεχνολογιών και υψηλών δυνατοτήτων εντός πίστας, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Hyundai N.

Συνδυάζει την τυπική Electric Global Modular Platform (E-GMP) του IONIQ 5 με τις τεχνολογίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού της μάρκας N και αξιοποιεί την τεχνογνωσία της μάρκας N από τα ηλεκτροκίνητα «Rolling Labs» για να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες υψηλών επιδόσεων των ηλεκτρικών (EV) οχημάτων.

Το IONIQ 5 N έχει διακριθεί ιδιαίτερα ως «πρωτοποριακό», «game-changer» και «σημείο αναφοράς» για ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων. Το IONIQ 5 N κατέκτησε επίσης το βραβείο του Top Gear “Car of the Year” για το 2024.

Παράλληλα με το IONIQ 5 N, βραβείο κατέκτησε και η πέμπτη γενιά του Hyundai SANTA FE, του μεσαίου μεγέθους SUV με κορυφαίο χώρο διαβίωσης χάρη στο μακρύτερο μεταξόνιο του και το μεγαλύτερο άνοιγμα της πίσω πόρτας. Το μεγαλύτερο μεταξόνιο επιτρέπει επίσης στο νέο μοντέλο να προσφέρει βελτιωμένα καθίσματα στην τρίτη σειρά καθισμάτων.

Από το ντεμπούτο του πριν από 23 χρόνια, αυτό το εμβληματικό SUV έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων πελατών σε όλο τον κόσμο. Η τολμηρή και ισχυρή ταυτότητα του ολοκαίνουριου μοντέλου αναμένεται να δημιουργήσει μια ασυναγώνιστη παρουσία στην αγορά των μεσαίων SUV.

Το SANTA FE XRT Concept, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του μαζί με το SANTA FE, έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών. Το XRT Concept μπορεί να χειριστεί δύσκολα εδάφη με σιγουριά και ευκολία, προσφέροντας ευέλικτη χρησιμότητα για ποικίλους τρόπους ζωής σε εξωτερικούς χώρους. Ενώ η έκδοση SANTA FE Calligraphy είναι προσαρμοσμένη στον premium αστικό τρόπο ζωής, το XRT Concept έχει σχεδιαστεί για να πυροδοτεί το απόλυτο πνεύμα περιπέτειας και να εστιάζει στην απελευθέρωση των επιθυμιών όσων αναζητούν τις συγκινήσεις που προσφέρει η φύση.

Τα iF Design Awards βράβευσαν την Hyundai Motor και σε πολλές άλλες κατηγορίες, όπως N Mode: Infotainment System for High-Performance (User Interface), HMGICS Safety Management Robot (Professional Concept), HMG Driving Experience Center και FIFA Museum presented by Hyundai (Interior Architecture). Η πρώτη εκστρατεία κληρονομιάς της εταιρείας, Hyundai Heritage: PONY Exhibition, και σχετικές πρωτοβουλίες τιμήθηκαν επίσης στην κατηγορία Επικοινωνία.

(*) Product, Communication, Packaging, Service Design, Architecture, Interior Architecture, User Experience (UX), User Interface (UI) και Professional Concepts