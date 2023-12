Επιμέλεια: Π.Χαλάτσης

Για 40 χρόνια το Automotive News All-Stars τιμά προσωπικότητες του κλάδου της αυτοκίνησης που έχουν επιδείξει κορυφαία συμβολή στην πρόοδο και τη διαμόρφωση της αλλαγής του κλάδου. Αυτός που παίρνει το βραβείο πρέπει να είναι ηγέτης των All-Stars. Πρέπει να έχει επιδείξει επιχειρησιακή αρτιότητα και να έχει επιτύχει σημαντικό αντίκτυπο στον κλάδο του. Το βραβείο «Industry Leader» απευθύνεται σε υψηλά ιστάμενα άτομα που έχουν επιδείξει εξαιρετική οργανωτική ηγεσία.

Φέτος ο τίτλος «Industry Leader» απονεμήθηκε στον Executive Chair Euisun Chung για την καινοτόμο διαχείριση των εμπορικών σημάτων του Ομίλου Hyundai Motor. Υπό την ηγεσία του κ. Chung, το Hyundai Motor Group συνεχίζει να δημιουργεί λύσεις και υπηρεσίες κινητικότητας προς όφελος της κοινωνίας παγκοσμίως.

Μετά την απονομή του τίτλου ο Executive Chair κ. Euisun Chung δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του Automotive News για αυτό το ειδικό βραβείο – είναι τιμή μου να ονομάζομαι ηγέτης του κλάδου των All-Stars 2023. Αυτό το βραβείο αποτελεί αναγνώριση ολόκληρης της οικογένειας του Hyundai Motor Group και των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά και αφοσιώθηκαν για να εξασφαλίσουν ότι θα πετύχουμε το όραμά μας για έξυπνη, βιώσιμη κινητικότητα και πρόοδο για τον άνθρωπο».

Το βραβείο «Industry Leader» σηματοδοτεί τον θεμελιώδη ρόλο του κ. Chung στην προώθηση της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας ως μέρος του οράματος του Ομίλου για μελλοντική κινητικότητα.

Ο κ. Chung, βάζει στον χάρτη των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και του υδρογόνου τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Το Automotive News αναγνώρισε επίσης τους στόχους του Ομίλου στα επόμενα του βήματα για την επίτευξη του στόχου του ως έξυπνου, βιώσιμου πάροχου κινητικότητας, τονίζοντας ότι με την «προηγμένη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την Advanced Air Mobility (AAM), οι ιδέες του είναι τολμηρές, φουτουριστικές και περιεκτικές, δημιουργώντας κινητικότητα που καλύπτει την κίνηση σε όλες τις μορφές».

Ο κ. Chung εντάσσεται στη λίστα των νικητών του τίτλου All-Stars Industry Leader, που συμπεριλαμβάνει : τον κ. Bill Ford, Executive Chair της Ford (2020), την κα Mary Barra, Chair και CEO της General Motors (2018) και τον κο Segio Marchionne, CEO της Fiat Chrysler Automobiles (2014).

Καθώς ο Όμιλος συνεχίζει τη μετάβασή του προς ένα έξυπνο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας, με έμφαση στο όφελος της κοινωνίας παγκοσμίως, ο Executive Chair κ. Chung επέβλεψε αυτά τα πρώτα βήματα, με αποτέλεσμα τη σημαντική αλλαγή του Hyundai Motor Group στο μετασχηματιστικό του ταξίδι.

Το όραμά του σε αυτόν τον τομέα αντικατοπτρίζεται από πολλές άλλες διακρίσεις του κλάδου, με τον Executive Chair, κ. Chung που βραβεύεται από το MotorTrend ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» το 2023 και «Οραματιστής της Χρονιάς» στα Βραβεία World’s Greatest Auto Disruptors Awards 2022 του Newsweek. Βραβεύτηκε επίσης με το κορυφαίο βραβείο «Issigonis Trophy» από το Autocar στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021.

Το προφίλ κ. Euisun Chung | Executive Chair Hyundai Motor Group

Εμπειρία

2020 Executive Chair, Hyundai Motor Group

2018 Executive Vice Chair, Hyundai Motor Group

2009 Vice Chair, Hyundai Motor Company

2005 President, Kia Corporation

Βραβεία / άλλα

11.2023 Commander of the Order of the British Empire

11.2023 Awarded Automotive News All-Stars ‘Industry Leader’

01.2023 Recipient of MotorTrend ‘Person of the Year’ award

04.2022 Named ‘Visionary of the Year’ at Newsweek’s World’s Greatest Auto Disruptors

Awards 2022

06.2021 Recipient of Issigonis Trophy at Autocar Awards 2021