Του Περικλή Χαλάτση

Οι αντιπροσωπείες, κυρίως στις χώρες που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών, πιέζονται φορτικά από τα εργοστάσια για να διαθέτουν στην αγορά ολοένα και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα. Σήμερα δεν θα αναφερθούμε ούτε στα κίνητρα που δίνονται αλλά ούτε στα υπέρ η τα κατά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Θα αναφερθούμε σε κάτι πιο χρηστικό. Στα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους κατόχους των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και τους υποψήφιους αγοραστές. Ένα από αυτά τα ερωτήματα είναι η συντήρηση.

Σε σύγκριση με τα συμβατικά αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, τα ηλεκτρικά διαθέτουν πολύ πιο απλή μηχανολογική δομή. Δεν έχουν κινητήρα με πιστόνια, βαλβίδες, ιμάντες χρονισμού, κιβώτιο πολλών σχέσεων ή σύστημα εξάτμισης. Αυτό σημαίνει λιγότερα εξαρτήματα που φθείρονται και συνεπώς χαμηλότερες ανάγκες συντήρησης.

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν απαιτείται αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού ή καυσίμου, ενώ μειώνονται σημαντικά και οι εργασίες που σχετίζονται με τη μετάδοση της κίνησης.

Η μπαταρία στο επίκεντρο

Η «καρδιά» ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι η μπαταρία του. Και αυτό που προβληματίζει τους αγοραστές είναι η διάρκεια ζωή της. Συχνά ακούμε να λένε:

« Και αν χαλάσουν οι μπαταρίες τι θα κάνω, θα το πετάξω το αυτοκίνητο;»

Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι στην πράξη οι σύγχρονες μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, που συνήθως ξεπερνά τα 8–10 χρόνια ή τα 160.000 χιλιόμετρα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές προσφέρουν πολυετή εγγύηση ειδικά για τη μπαταρία.

Η σωστή χρήση παίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροζωία της. Οι ειδικοί συνιστούν:

Αποφυγή συχνής φόρτισης στο 100% ή πλήρους αποφόρτισης

Περιορισμό της συνεχούς χρήσης ταχυφορτιστών

Προστασία του οχήματος από ακραίες θερμοκρασίες, όταν είναι εφικτό

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η αναγεννητική πέδηση. Κατά την επιβράδυνση, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, φορτίζοντας τη μπαταρία και μειώνοντας τη χρήση των συμβατικών φρένων. Έτσι τα τακάκια και οι δίσκοι, σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο όχημα φθείρονται πιο αργά.

Παρόλα αυτά, απαιτείται περιοδικός έλεγχος, καθώς η μειωμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σκουριά ή «κόλλημα» των εξαρτημάτων, ειδικά σε περιοχές με υγρασία.

Λογισμικό και ηλεκτρονικά συστήματα

Η συντήρηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο μηχανικά μέρη, αλλά και το λογισμικό. Πολλά μοντέλα δέχονται ενημερώσεις λογισμικού (over-the-air), οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση, την αυτονομία ή τα συστήματα ασφαλείας.

Ο τακτικός έλεγχος των ηλεκτρονικών συστημάτων, των αισθητήρων και των καλωδιώσεων υψηλής τάσης είναι απαραίτητος και πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Κόστος συντήρησης: τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το συνολικό κόστος συντήρησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι έως και 30–40% χαμηλότερο σε βάθος χρόνου σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό όχημα. Αν και το αρχικό κόστος αγοράς παραμένει υψηλότερο, η μειωμένη συντήρηση και το χαμηλότερο κόστος ενέργειας αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά.

Η σημασία του εξειδικευμένου συνεργείου

Ένα κρίσιμο σημείο είναι η επιλογή συνεργείου. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαιτούν τεχνικούς με ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση για συστήματα υψηλής τάσης. Η συντήρηση σε μη εξειδικευμένο συνεργείο μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους τόσο για το όχημα όσο και για την ασφάλεια.

Η συντήρηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι απλούστερη, οικονομικότερη και λιγότερο απαιτητική από αυτή των παραδοσιακών οχημάτων. Με σωστή χρήση, τακτικούς ελέγχους και επιλογή εξειδικευμένου συνεργείου, ο οδηγός μπορεί να απολαύσει τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και οι υποδομές βελτιώνονται, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φαίνεται πως αποτελούν όχι μόνο οικολογική, αλλά και πρακτική επιλογή για το παρόν και το μέλλον των μετακινήσεων.

Ένα άλλο θέμα είναι ο περιοδικός τους έλεγχος. Εδώ υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης για τις ανάγκες ελέγχου των ηλεκτρικών οχημάτων.

Πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκτός από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, απαιτούν και εξειδικευμένο διαγνωστικό έλεγχο της μπαταρίας υψηλής τάσης, η οποία αποτελεί το πιο κρίσιμο και ακριβό εξάρτημα του οχήματος.

Με την μπαταρία κίνησης ενός ηλεκτρικού οχήματος να είναι το πιο πολύτιμο εξάρτημά του και το κόστος αντικατάστασης της να είναι ιδιαίτερα υψηλό, ο έγκαιρος έλεγχός της είναι καθοριστικός, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για λόγους μεταπώλησης.

Πολλοί σταθμοί ΚΤΕΟ έχουν προμηθευθεί νέο εξοπλισμό, με πιστοποιημένο TUV, ο οποίος συνδέεται στον εγκέφαλο του οχήματος και συλλέγει πληροφορίες όπως:

Συνολική κατανάλωση ενέργειας,

Κύκλοι φόρτισης και εκφόρτισης,

Συχνότητα φορτίσεων,

Δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς.

Τα σύγχρονα μηχανήματα κάνουν ανάλυση μέσω εξειδικευμένων αλγορίθμων και σύγκριση με ιστορικά πρότυπα δεδομένα, ώστε να παραχθεί η τελική εκτίμηση της “υγείας” της μπαταρίας (State of Health).

Είναι διαφορετικός ο έλεγχος που γίνεται στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, διαφορετικός στα plug-in υβριδικά (PHEV) και διαφορετικός στα EV δηλαδή τα 100% ηλεκτρικά.

Πριν από μερικές ημέρες ένα από τα γνωστά κέντρα ελέγχου ανακοίνωσε την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με την υπηρεσία e-BATTERY CHECK και ev-KTEO, θέτει νέα πρότυπα στον τεχνικό έλεγχο. Ας μην ξεχνάμε ότι η σωστή διάρκεια ζωής μια μπαταρίας βασίζεται στη σωστή συντήρηση.