Ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του Κοινωνικού Leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έγινε πλέον πραγματικότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» στο ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Το συνολικό σχέδιο διαθέτει πόρους ύψους 5,3 δισ. ευρώ για δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την ενέργεια, τη στέγαση και τις μεταφορές, με το Κοινωνικό Leasing να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με έως 150 ευρώ τον μήνα

Ευάλωτα νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας τεσσάρων ετών, με το μηνιαίο μίσθωμα να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 170 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να ωφεληθούν περίπου 15.000 νοικοκυριά.

Το όχημα θα παρέχεται μέσω leasing και οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ τα διαθέσιμα μοντέλα θα προκύπτουν από συγκεκριμένη λίστα. Μετά την ολοκλήρωση της τετραετούς μίσθωσης προβλέπεται επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα απόκτησης του αυτοκινήτου από τον δικαιούχο.

Ποιοι θα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα;

Το Κοινωνικό Leasing δεν απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες οδηγούς, αλλά σε ευάλωτα νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. Τα ακριβή κριτήρια και η διαδικασία ένταξης θα καθοριστούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της προκήρυξης του μέτρου. Στο σχεδιασμό προβλέπεται κρατική ενίσχυση έως 500 ευρώ, ενώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος ΑμεΑ προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.500 ευρώ.

Άρα, το ποσό των 150 ευρώ τον μήνα αποτελεί το ανώτατο όριο του μισθώματος που προβλέπει το πρόγραμμα και όχι μία τιμή στην οποία θα μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας ωφελούμενος επιλέγει ένα όχημα, το οποίο έχει συνολικό μίσθωμα 20.000€ για 4 χρόνια. Θα λάβει συνολικά 13.000€ + 500€ για οικιακό φορτιστή. Δηλαδή θα πληρώσει στην 4ετία 7.000€ ή 145 ευρώ το μήνα.

Πότε θα ξεκινήσει;

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται την ενεργοποίηση του προγράμματος και την απαραίτητη διαδικασία, ώστε να καθοριστούν οι δικαιούχοι, τα διαθέσιμα μοντέλα και οι όροι της μίσθωσης. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα εγκρίθηκε, αλλά μένει να ανοίξει επίσημα για τους πολίτες.

Το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα είναι αρκετά μεγαλύτερο από το Κοινωνικό Leasing

Μέσα στο 2026 προβλέπεται επίσης πρόγραμμα για την αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά, με επιδότηση 20.000 ευρώ ανά όχημα και αυξημένη ενίσχυση 29.000 ευρώ για προσβάσιμα ταξί ΑμεΑ. Σε πρώτη φάση το μέτρο αφορά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Για το 2027 προβλέπονται ακόμη δράσεις για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μικρών επιχειρήσεων, αλλά και πλήρης επιδότηση για συγκεκριμένα ατομικά μέσα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει και την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών με 211 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.