Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρη

Δεν έχετε αποφασίσει εάν προτιμάτε το επόμενο Subaru STI να κινείται με ρεύμα ή με βενζίνη; Δεν πειράζει, μιας και η ιαπωνική φίρμα τράβηξε το σεντόνι από δύο διαφορετικά concepts, ικανοποιώντας όλα τα γούστα.

Το πρώτο είναι το Performance-E STI, το οποίο είναι αμιγώς ηλεκτρικό και ουσιαστικά μάς δίνει μια καλή ιδέα για κάποιο όχημα παραγωγής που θα έρθει σύντομα. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το μοντέλο έχει έντονες γωνίες, το έμβλημα STI, μεγάλο διαχύτη, ακόμα μεγαλύτερη αεροτομή οροφής αλλά και πινελιές που αποτίουν φόρο τιμής στο παρελθόν, όπως τα χρυσά καλύμματα των ζαντών και οι κόκκινες δαγκάνες φρένων.

Το εσωτερικό, σύμφωνα πάντα με την εταιρία, είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο και φυσικά έχει οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Η μπαταρία του ηλεκτρικού συνόλου είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο του οχήματος, δύο ηλεκτροκινητήρες (εμπρός και πίσω) εξασφαλίζουν τετρακίνηση, ενώ φυσικά το παρών δίνει και σπορ ανάρτηση.

Το δεύτερο ντεμπούτο, είναι το πρωτότυπο Performance-B STI, το οποίο και βασίζεται σε boxer κινητήρα εσωτερικής καύσης.Το hot hatch μοιάζει με μια έκδοση υψηλών επιδόσεων του τρέχοντος πεντάθυρου hatchback Impreza που έχει αναβαθμιστεί για να είναι σε θέση να φέρει το έμβλημα STI. Διαθέτει φαρδιά φτερά με ενσωματωμένους αεραγωγούς, επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και μια φαρδύτερη μάσκα με κόκκινη λωρίδα. Υπάρχει επίσης μια τεράστια πίσω αεροτομή και ένας ιδιαίτερος διαχύτης.

Το επιθετικό bodykit, σε συνδυασμό με τις ζάντες αλουμινίου, το κάνουν να μοιάζει με ένα σύνολο έτοιμο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας κινητήρας boxer σε συνδυασμό με το σύστημα Symmetrical All-Wheel Drive της Subaru, αν και δεν δόθηκε καμία πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία απόδοσης.

Παρόλο που και για τα δύο concepts η εταιρία δεν έδωσε παραπάνω λεπτομέρειες, σχεδιαστικά τουλάχιστον και τα δύο δείχνουν έτοιμα να μπουν στην παραγωγή. Εσείς ποιο θα επιλέγατε και γιατί;