Πριν από 16 χρόνια, ένα διαφημιστικό της Mercedes-Benz με πρωταγωνιστή τον Michael Schumacher έκανε τον γύρο του κόσμου. Σε αυτό, μια Mercedes SLS AMG πραγματοποιούσε ένα εντυπωσιακό «loop» μέσα σε τούνελ, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν το εγχείρημα ήταν πραγματικό ή αποτέλεσμα κινηματογραφικών τρικ.

Σήμερα, μια κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται ότι πέτυχε ακριβώς αυτό, αλλά με ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής.

Η Voyah, premium μάρκα του ομίλου Dongfeng, ανακοίνωσε ότι το νέο Passion S ολοκλήρωσε με επιτυχία περιστροφή 360 μοιρών σε κλειστό τούνελ δοκιμών στην πόλη Γουχάν της Κίνας, χωρίς ειδικές μετατροπές και χωρίς ψηφιακά εφέ.

Ένα ηλεκτρικό sedan στον… ουρανό

Σύμφωνα με την εταιρεία, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα κανονικό μοντέλο παραγωγής, εξοπλισμένο με την πλήρη μπαταρία και όλα τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που διαθέτει η έκδοση που θα βγει στην αγορά. Το εγχείρημα θεωρείται ακόμα πιο δύσκολο από εκείνο της SLS AMG, καθώς το Voyah Passion S είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό sedan με σημαντικά μεγαλύτερο βάρος από ένα παραδοσιακό supercar.

Για να ολοκληρωθεί η περιστροφή, το αυτοκίνητο έπρεπε να εισέλθει στο ειδικά διαμορφωμένο τούνελ με ταχύτητα περίπου 130 χλμ./ώρα και με γωνία εισόδου 16 μοιρών. Η φυγόκεντρος δύναμη ήταν αυτή που κράτησε το αυτοκίνητο «κολλημένο» στην οροφή του τούνελ κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου. Οι μηχανικοί της εταιρείας αναφέρουν ότι ακόμη και απώλεια μόλις 3 έως 5 χλμ./ώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πρόσφυσης και αποτυχία του εγχειρήματος.

637 ίπποι και τετρακίνηση

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του μοντέλου. Το Voyah Passion S διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, αποδίδοντας συνολικά: 637 ίππους και 765 Nm ροπής. Η εταιρεία τονίζει ότι η άμεση απόκριση των ηλεκτροκινητήρων επέτρεψε στο αυτοκίνητο να φτάσει γρήγορα στην απαιτούμενη ταχύτητα εισόδου, ενώ η ενεργή μάσκα ψύξης βοήθησε στη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.

Φόρος τιμής στον Schumacher

Η Voyah δεν κρύβει ότι η δοκιμή αποτελεί άμεσο φόρο τιμής στο διάσημο διαφημιστικό της Mercedes-Benz με τον Michael Schumacher και την SLS AMG. Το συγκεκριμένο βίντεο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, καθώς ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα αν ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ήταν πράγματι αυτός που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι κατά τη διάρκεια του stunt.

Η κινεζική εταιρεία υποστηρίζει ότι το δικό της επίτευγμα πραγματοποιήθηκε με πραγματικό αυτοκίνητο, σε πραγματικές συνθήκες και χωρίς ειδικά εφέ.

Έρχεται στην αγορά

Το Voyah Passion S βρίσκεται ήδη σε φάση προπαραγγελιών στην Κίνα, με την κορυφαία έκδοση να κοστολογείται στις περίπου 37.000 ευρώ.