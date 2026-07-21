Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κυψέλη, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό σκούτερ επεκτάθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Τήνου, με κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους βλέποντας τις φλόγες να εξαπλώνονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, που πιθανότατα προερχόταν από το ηλεκτρικό σκούτερ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις, περνώντας στο παρακείμενο ΙΧ, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Από τη θερμότητα προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ακόμη ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο απέναντι, καθώς έσκασε ένα από τα ελαστικά του. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, η οποία έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση της φωτιάς.