Το ηλεκτρικό e-C3 της Citroen είναι για το μήνα Αύγουστο ο πρωταθλητής της ηλεκτροκίνησης. Το e-C3 «έσπασε» τα κοντέρ στις ταξινομήσεις. Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε το σπάνιο επίτευγμα να ηγηθεί της αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) σε δύο διαφορετικά μέτωπα: τα επιβατικά και τα επαγγελματικά. Μεγάλος το νέο e-C3, που σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, μετατρέποντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της μάρκας σε αδιαμφισβήτητη εμπορική κυριαρχία.

Δύο διαφορετικές κατηγορίες, μία και μοναδική πρωταγωνίστρια — και μια στρατηγική που πλέον αποδίδει με στοιχεία.

Στα επιβατικά αυτοκίνητα, το Citroen e-C3 δεν αρκέστηκε στο να είναι το πρώτο ηλεκτρικό της κατηγορίας του — αναδείχθηκε το Νο1 αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε ολόκληρη την ελληνική αγορά τον Αύγουστο, μπροστά από κάθε άλλο μοντέλο κάθε άλλης μάρκας. Μια κορυφή που δεν κατακτήθηκε σε μια στενή κατηγορία, αλλά στο σύνολο της αγοράς BEV.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το μεγάλο ποσοστό που πέτυχε στις λιανικές πωλήσεις πράγμα που σημαίνει πως ο Έλληνας καταναλωτής άρχισε να σκέφτεται σοβαρά την επιλογή της ηλεκτροκίνησης.

Η δυναμική του e-C3 δεν είναι φαινόμενο ενός μήνα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 έχει καταγράψει ήδη 216 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τη λιανική να εμφανίζει ακόμη εντυπωσιακότερη πορεία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Κυρίαρχη παρουσία και στα ηλεκτρικά LCV

Η επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στα επιβατικά οχήματα, καθώς τον Αύγουστο η Citroёn κατέκτησε την κορυφή στην αγορά των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (LCV BEV) με μερίδιο αγοράς 32,8%. Συνεπώς σχεδόν 1 στα 3 ηλεκτρικά επαγγελματικά που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ήταν Citroën. Πρωταγωνιστής και εδώ το Citroën ë-C3 Van, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση είναι πλέον ανταγωνιστική επιλογή και για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Η γκάμα πίσω από τους αριθμούς

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Στα επιβατικά, η Citroën διαθέτει ευρεία γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών προτάσεων — από το e-C3 και το e-C3 Aircross, έως τα e-C4, e-C4 X και το νέο e-C5 Aircross — με διαφορετικές διαστάσεις, δυνατότητες και επίπεδα αυτονομίας. Στους επαγγελματίες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη οικογένεια ηλεκτρικών οχημάτων, από το e-C3 Van και το -Berlingo έως τα μεγαλύτερα ë-Jumpy και ë-Jumper, καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών. Αποτέλεσμα ο πελάτης επιλέγει τη λύση που ταιριάζει σε αυτόν.

Πίσω από αυτή τη δυναμική βρίσκεται ο Όμιλος Συγγελίδη, που εισάγει και εκπροσωπεί τη Citroën στην Ελλάδα από το 1970. Μια μακρόχρονη συνεργασία που έχει επενδύσει σταθερά στην εξέλιξη της μάρκας, υιοθετώντας έγκαιρα τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας — με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί σήμερα κεντρικό άξονα αυτής της στρατηγικής.

Citroen e-CARE η φροντίδα που κάνει τη διαφορά

Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική παρουσία της Citroën στην ηλεκτροκίνηση έχει το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών Citroën e-CARE, που έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα όσο το δυνατόν πιο απλή, οικονομική και ξέγνοιαστη. Στο πλαίσιο του e-CARE, οι πελάτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων Citroёn – χωρίς επιπλέον χρέωση – έχουν στη διάθεσή τους καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green’Up (14A), καθώς και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox, ενώ παράλληλα προσφέρεται προνομιακή δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22 kW. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ολοκληρωμένη υπηρεσία εγκατάστασης με υποστήριξη από την τοποθέτηση έως και την εγγύηση του φορτιστή σε πανελλαδικό επίπεδο.