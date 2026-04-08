Η Νορβηγία συνεχίζει να κινείται στους δικούς της, αμιγώς ηλεκτρικούς ρυθμούς και ουσιαστικά μας δείχνει εικόνα από το… 2035.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασαν σχεδόν στο απόλυτο, αγγίζοντας το 98% των συνολικών πωλήσεων (17.685 ταξινομήσεις) νέων αυτοκινήτων μέσα στον Μάρτιο. Με απλά λόγια, σχεδόν όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στη χώρα είναι πλέον ηλεκτρικά.

Μάλιστα το μη ηλεκτρικό 2% μεταφράζεται σε 22 βενζινοκίνητα και 122 πετρελαιοκίνητα οχήματα. Φυσικά αυτή η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία. Η Νορβηγία εδώ και χρόνια εφαρμόζει μια επιθετική πολιτική υπέρ της ηλεκτροκίνησης, με βαριά φορολογία στα θερμικά μοντέλα και σημαντικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών. Ως αποτέλεσμα, η μετάβαση έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί, πολύ πριν το 2035 που συζητά η Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη από το 2025, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα είχαν φτάσει στο 95,9% των συνολικών πωλήσεων (σε ετήσια κλίμακα), δείχνοντας ξεκάθαρα την κατεύθυνση της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, εταιρείες όπως η Tesla συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στη Νορβηγία, με ισχυρά μερίδια αγοράς και μεγάλες αυξήσεις στις ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό έχει στραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά στην ηλεκτροκίνηση.

Μερίδιο αγοράς ανά μοντέλο για την αγορά EV της Νορβηγίας το μήνα Μάρτιο 2026

Αυτό που σήμερα μοιάζει ακραίο για χώρες όπως η Ελλάδα, για τη Νορβηγία είναι ήδη καθημερινότητα. Με τις υποδομές φόρτισης να έχουν αναπτυχθεί πλήρως και το κόστος χρήσης να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα, οι οδηγοί δεν έχουν ουσιαστικά λόγο να επιλέξουν κάτι άλλο. Βέβαια μη ξεχνάμε τόσο τους μισθούς τους, όσο και το γεγονός πως οι περισσότεροι δεν εξαρτώνται από δημόσιους φορτιστές, αλλά από οικιακά wallbox, μιας και τα περισσότερα σπίτια έχουν και πάρκινγκ.

Το ερώτημα είναι ένα: πόσο μακριά ή πόσο κοντά είμαστε εμείς σε κάτι αντίστοιχο;