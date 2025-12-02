Η ιστορία του Imperator 108i ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο μηχανικός Eberhard Schulz αποφάσισε να σχεδιάσει ένα supercar, εμπνευσμένο από τη θρυλική Mercedes W198 Gullwing (ένα κομψό, ταχύτατο κουπέ της δεκαετίας του 1950 που ξεχώριζε σχεδιαστικά λόγω των θυρών τoυ). Παραδόξως, ο Schulz εργαζόταν για την Porsche εκείνη την εποχή, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να ξεκινήσει να σχεδιάζει τη Mercedes των ονείρων του.

Με την ονομασία CW311, ο Schulz σχεδίασε ένα στιβαρό και γωνιώδες αμάξωμα, το οποίο εξοπλιζόταν με έναν κινητήρα Mercedes V8 τοποθετημένο στο κέντρο. Έχοντας ολοκληρώσει το στάδιο του σχεδιασμού, προσέλαβε τη γερμανική εταιρεία βελτίωσης BB Auto Exclusiv για να βοηθήσει στην κατασκευή του. Το πρώτο ολοκληρωμένο δείγμα παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 1978, και έφερε το σήμα της Mercedes, καθώς η εταιρεία είχε δώσει την άδειά της στον Schulz. Δυστυχώς για τον μηχανικό, η Mercedes τόνισε ότι δεν είχε σχέδια να το θέσει σε παραγωγή, και έτσι ο Schulz αποφάσισε να το κάνει ο ίδιος.

Έχοντας αποχωρήσει πλέον από την Porsche, ο Schulz ίδρυσε τη δική του εταιρεία το 1982, την Isdera. Εξακολουθώντας να επιδεικνύει με υπερηφάνεια το σήμα της Mercedes, το ολοκληρωμένο Imperator 108i αποκαλύφθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 1984, και παρουσίασε ελάχιστες αλλαγές από την CW311. Η κύρια αλλαγή αφορούσε τους αναδιπλούμενους προβολείς του πρωτότυπου που τελικά αντικαταστάθηκαν από ένα σετ σταθερών φώτων. Χρησιμοποίησε επίσης έναν ελαφρύτερο κινητήρα Mercedes V8 5,0 λίτρων, αντί για τον γιγαντιαίο κινητήρα 6,9 λίτρων που βρισκόταν στο κέντρο της CW311. Ο κινητήρας παρέμεινε τοποθετημένος στη μέση, για βέλτιστη κατανομή βάρους, ενώ οι πόρτες τύπου «gullwing» παρέμειναν επίσης βασικό μέρος του σχεδιασμού.

Όντας κατασκευαστής μικρού όγκου στις πρώτες της μέρες, η Isdera δυσκολεύτηκε να κατασκευάσει πολλά από τα οχήματα Imperator 108i. Σε μια περίοδο εννέα ετών παραγωγής, μεταξύ 1984 και 1993, κατασκευάστηκαν μόνο 30 αντίτυπα. Αυτό περιελάμβανε και ένα facelift στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με τον αρχικό γωνιώδη σχεδιασμό να αντικαθίσταται από έναν πιο στρογγυλό που ταίριαζε καλύτερα στη σχεδιαστική γλώσσα που έγινε δημοφιλής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Εκτός από την πιο απαλή σιλουέτα του αμαξώματος, οι σταθεροί προβολείς αντικαταστάθηκαν από αναδυόμενους, όπως αυτούς που υπήρχαν στο αρχικό πρωτότυπο CW311. Μια άλλη δραστική αλλαγή αφορούσε την εξάτμιση, καθώς το τετραπλό πίσω σύστημα εξόδου, άλλαξε σε πλευρική ρύθμιση εξόδου, με τους σωλήνες να τροφοδοτούνται μπροστά από τα πίσω ελαστικά, όπως στο αρχικό CW311.

Το ανανεωμένο Imperator 108is υπερηφανευόταν επίσης για μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, λόγω της πολιτικής της Isdera να αναβαθμίζεται στον ισχυρότερο κινητήρα Mercedes V8 που ήταν διαθέσιμος. Ο 5λιτρος κινητήρας M117 V8 που χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενα αυτοκίνητα (300 ίππων) αντικαταστάθηκε τελικά από τον M119 που αναπτύχθηκε από την AMG, έναν κινητήρα 6λτ. απόδοσης 400 ίππων. Αυτή η ισχύς διοχετευόταν στους πίσω τροχούς μέσω ενός πεντατάχυτου μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων, το οποίο επέτρεπε χρόνο επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα σε 5δευτ. στα πρώτα αυτοκίνητα και πολύ χαμηλότερο από αυτόν, στα νεότερα.

Όταν κάποιο από τα 30 μοντέλα βγαίνει σε δημοπρασία, συνήθως οι προσφορές ξεκινούν πάνω από 650.000 δολάρια.

Πηγή: CarBuzz – Φωτογραφίες: RM Sothebys