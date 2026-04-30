Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Inchcape Hellas, αποκλειστικός διανομέας των μαρκών Toyota, Lexus και GAC Aion στην ελληνική αγορά, ανέδειξε τη σημασία που έχει η ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης με τις νέες απαιτήσεις της αγοράς κινητικότητας.

Σε ένα περιβάλλον ραγδαίου τεχνολογικού μετασχηματισμού, ο ρόλος του μηχανικού μετασχηματίζεται ουσιαστικά. Η κινητικότητα της νέας εποχής, μέσα από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την ηλεκτροκίνηση και τα προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία, συνδυάζει πλέον μηχανολογία, ηλεκτρονικά και λογισμικό, διαμορφώνοντας ένα νέο προφίλ δεξιοτήτων για τα τεχνικά επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο κ. Hermann Riedl, President & Managing Director της Inchcape Hellas, συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο «The Role of Leadership in Skills Transformation and Attracting Talent», μαζί με την κα. Θεώνη Στυλιανού, Partner, People Advisory Services, RSM Greece, τον κ. Γιάννο Ζαφείρη, Marketing & Communications Director της Ayvens, την κα. Εμμανουέλα Μαρκόγλου, Senior Communications Executive, της World Bank Group, Middle East and Central Asia, την κα. Αίγλη Ζαφειράκου, Senior Advisor Education Policies, Learning της The World Bank και τον κ. Ludovic Voet, Confederal Secretary της ETUC – με τη συζήτηση να συντονίζει ο κ. Πάκης Παπαδημητρίου, Chair, Corporate Responsibility Committee του American-Hellenic Chamber of Commerce.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Riedl υπογράμμισε ότι η Inchcape, ως ένας από τους βασικούς παίκτες της αγοράς κινητικότητας, έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται οι επαγγελματικοί ρόλοι και οι απαιτήσεις στον κλάδο. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην εξεύρεση τεχνικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά επεκτείνεται στην ανάγκη να γίνει το επάγγελμα πιο ελκυστικό για τους νέους. «Η κινητικότητα της νέας εποχής δημιουργεί έναν ρόλο με υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση, προοπτικές εξέλιξης και ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ευθύνη μας να αναδείξουμε τη δυναμική αυτού του επαγγέλματος και να δώσουμε την ευκαιρία στη νέα γενιά να γνωρίσει τις προοπτικές αυτού του χώρου».

Επισήμανε ότι η πρόκληση σε αυτό το περιβάλλον δεν αφορά μόνο την επάρκεια σε τεχνικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά κυρίως στην ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού με το πραγματικό περιεχόμενο των νέων ρόλων. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς, η Inchcape Hellas συμβάλλει ενεργά στη σύνδεση της μαθησιακής εμπειρίας με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς κινητικότητας, ενισχύοντας τη διαμόρφωση ουσιαστικών και εξελισσόμενων επαγγελματικών διαδρομών. «Η εξέλιξη του κλάδου της κινητικότητας επαναπροσδιορίζει ουσιαστικά το περιεχόμενο των ρόλων και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Ως ηγεσία, η ευθύνη μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση αυτής της μετάβασης, μέσα από τη στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης, αγοράς και πραγματικών αναγκών του κλάδου», σημείωσε ο κ. Riedl.

Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της ηγεσίας στη διαμόρφωση ενός πιο ευθυγραμμισμένου πλαισίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης, με τους συμμετέχοντες να συγκλίνουν στην ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θεσμικών φορέων. Κοινή παραδοχή αποτέλεσε ότι η εξέλιξη των ρόλων στην κινητικότητα αναδεικνύει την ανάγκη για πιο στοχευμένη προσέγγιση στα προγράμματα κατάρτισης, καθώς και ισχυρότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες και τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας.

Η φιλοδοξία της Inchcape είναι να προσφέρει αξία στους συνεργάτες, στους πελάτες και στους ανθρώπους της, βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τις επιδιώξεις τους στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο της κινητικότητας. Η Inchcape plc εδρεύει στο Λονδίνο και απασχολεί περισσότερους από 16.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.