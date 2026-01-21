Η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας και το 2025 την 1η θέση- Ιστορικό ρεκόρ 17ετίας για τη Lexus στην premium κατηγορία

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Toyota ενίσχυσε και το 2025 περαιτέρω την ηγετική της θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών. Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για την Inchcape Hellas, με την Toyota να καταγράφει μία από τις ισχυρότερες εμπορικές της επιδόσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Το 2025 η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας την 1η θέση:

στην αγορά Επιβατικών Οχημάτων,

στα Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (LCVs),

καθώς και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της Inchcape Hellas, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την εμπορική αποτελεσματικότητα και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Στρατηγική Multipath και ηλεκτροκίνηση

Η στρατηγική Multi-pathway της Toyota κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες (HEV, PHEV, BEV) να αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.

Η Toyota συνεχίζει να ηγείται της μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας πολλαπλές τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται ρεαλιστικά και αποτελεσματικά στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Ισχυρή ανάπτυξη στα επαγγελματικά οχήματα

Ο τομέας Toyota Professional σημείωσε αύξηση πωλήσεων +36%, ενώ η Toyota κατέκτησε την 1η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs.

Το Toyota Hilux συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, διατηρώντας την απόλυτη κυριαρχία στην κατηγορία με 46,5% μερίδιο αγοράς, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το κορυφαίο pick-up της ελληνικής αγοράς.

Lexus: Ρεκόρ 17ετίας στην premium αγορά

Το 2025 αποτέλεσε ορόσημο και για τη Lexus, η οποία σημείωσε την καλύτερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων 17 ετών, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στην premium κατηγορία:

3,2% μερίδιο αγοράς,

+1,1 ποσοστιαία μονάδα αύξηση μεριδίου αγοράς έναντι του 2024,

+47,1% αύξηση όγκου πωλήσεων έναντι του 2024.

Διεθνής διάκριση για τη Lexus Κηφισίας

Η Lexus Κηφισίας βρίσκεται μεταξύ των 19 κορυφαίων αντιπροσωπειών Lexus στην Ευρώπη, αποσπώντας για ακόμη μία χρονιά το Kiwami Award. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την εξαιρετική επιχειρηματική απόδοση και τη δέσμευση στην παροχή μιας μοναδικής, εξατομικευμένης εμπειρίας φιλοξενίας, βασισμένη στην ιαπωνική φιλοσοφία Omotenashi. Η διάκριση Kiwami που σημαίνει «εξαιρετική αριστεία», απονέμεται κάθε χρόνο στους καλύτερους εμπόρους που εφαρμόζουν τη φιλοσοφία της Lexus να «κάνουν την πολυτέλεια προσωπική υπόθεση».

Εμπειρία Πελάτη Toyota

Το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Toyota εξυπηρετεί 225.000+ πελάτες ετησίως με το 75% των συνεργατών να έχει βραβευτεί με το Reputation 800 Award, αναδεικνύοντας την αφοσίωση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Η Toyota επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των Συμβούλων Πωλήσεων, στον εκσυγχρονισμό των Εκθέσεών της σύμφωνα με το νέο retail concept, αλλά και σε ψηφιακά εργαλεία που συνδυάζουν ευκολία, αξιοπιστία και τεχνολογική καινοτομία και αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη.

Εμπειρία Πελάτη Lexus

Η Lexus Κηφισίας προσφέρει μια μοναδική, εξατομικευμένη εμπειρία πελάτη, όπου η πολυτέλεια γίνεται προσωπική υπόθεση. Με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, η ομάδα εξασφαλίζει ότι κάθε πελάτης αντιμετωπίζεται με φροντίδα και απολαμβάνει υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας. Η διεθνής αναγνώριση μέσω του Kiwami Award ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία της αντιπροσωπείας και την ηγετική θέση της Lexus στην Ευρώπη.

Ο κ. Hermann Riedl, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Inchape Hellas δήλωσε σχετικά: “Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των κατασκευαστών που εκπροσωπούμε και τη δύναμη μιας συνεργασίας που χτίζεται εδώ και 40 χρόνια. Η ισχυρή πορεία της Toyota και το ιστορικό ρεκόρ της Lexus, μαζί με διεθνείς διακρίσεις όπως το Kiwami Award, αποδεικνύουν τη συνέπεια της στρατηγικής μας και τη δέσμευσή μας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς”.

Προοπτικές 2026

Με βάση τις επιδόσεις του 2025, η Inchcape Hellas εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή εμπορική βάση, ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό και σαφή στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης, αξιοποιώντας την καινοτομία, την ηλεκτροκίνηση και την κορυφαία εμπειρία πελάτη.