Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Karma παρουσίασε το νέο, διθέσιο ηλεκτρικό όχημά της με την ονομασία Amaris. Ένα coupé σύνολο με εντυπωσιακή εμφάνιση και δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα αποκαλυφθεί δημόσια σε λίγες μέρες, στην Εβδομάδα Αυτοκινήτου του Μοντερέι.

Το Amaris GT Coupe κινείται από ένα ζεύγος ηλεκτρικών κινητήρων, ενώ υπάρχει και ένας υπερτροφοδοτούμενος τερακύλινδρος βενζινοκινητήρας, που λειτουργεί ως γεννήτρια για φόρτιση της μπαταρίας (η τελευταία έχει χωρητικότητα 41,5 κιλοβατώρων).

Σύμφωνα με την Εταιρεία, το σύνολο παράγει 708 ίππους και 917 Nm ροπής, καταφέρνοντας το 0-100 σε 3,4 δευτερόλεπτα. Έχει ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 260 χλμ./ώρα, ενώ πετυχαίνει αυτονομία κοντά στα 650 χλμ.

Το αμάξωμα είναι από ανθρακονήματα και αλουμίνιο, ενώ διαθέτει σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 22 ιντσών και πλευρικές απολήξεις εξάτμισης για επιπλέον στυλ.

Η διάταξη της διθέσιας καμπίνας είναι άκρως premium, ενώ ξεχωρίζει το γεγονός πως υπάρχει πληθώρα οθονών. Αρχικά όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, το τιμόνι είναι ιδιαίτερης σχεδίασης και φέρνει στο κέντρο του αποκλειστικά κουμπιά αφής. Πίσω από αυτό υπάρχει μία μεγάλη οθόνη που φέρει τον ρόλο του ψηφιακού πίνακα οργάνων. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη οθόνη ψυχαγωγίας χαμηλά στο ταμπλό, μια ακόμη οθόνη μπροστά από τον συνοδηγό και ένας πλωτός επιλογέας ταχυτήτων στην κεντρική κονσόλα.

Η Karma επενδύει το εσωτερικό με δέρμα Crimson Orbit, εκτεθειμένα ανθρακονήματα και πινελιές piano black. Κερασάκι στην τούρτα, η ηλεκτροχρωματικά ρυθμιζόμενη γυάλινη οροφή.

Η Εταιρεία αναμένει να ξεκινήσει την παραγωγή του Amaris το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να γίνονται το 2027. Η τιμή εκκίνησης θα είναι περίπου 180.000 ευρώ, ενώ για όσους δεν την γνωρίζουν, η Karma είναι μια ιδιωτική αμερικανική εταιρεία πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων που ιδρύθηκε το 2014. Με έδρα το Irvine της Καλιφόρνια, πουλά οχήματα μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της, σε τοποθεσίες στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή.