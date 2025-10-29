Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

H Lamborghini Islero παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το 1968 μαζί με την Lamborghini Espada. Ενώ και τα δύο αυτοκίνητα διέθεταν coupe αμάξωμα 2+2 θέσεων, η Islero αποτελούσε μια πιο συντηρητική οπτικά εναλλακτική εναλλακτική πρόταση στην τότε ριζοσπαστική Espada, συγκριτικά με το πιο παραδοσιακό στυλ της 400 GT που αντικαθιστούσε.

Το μοντέλο διέθετε νέα στιλιστικά στοιχεία σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Πιο χαρακτηριστικό ίσως, τα στρογγυλεμένα σχήματα που ήταν τυπικά της δεκαετίας του 1960 και αντικαταστάθηκαν από πιο γωνιώδεις γραμμές που συμβολίζουν τον σχεδιασμό αυτοκινήτων τη δεκαετία του 1970.

Την παραγωγή του αμαξώματος ανέλαβε η Carrozzeria Bertone, αφού η Carrozzeria Touring στο Μιλάνο, η οποία είχε κατασκευάσει το αμάξωμα των 350 GT και 400 GT, είχε υποβάλει αίτηση πτώχευσης και δεν αποτελούσε πλέον επιλογή για τη Lamborghini. Η Bertone διέθετε τα μηχανήματα και το προσωπικό για την παραγωγή, ενώ η τελική συναρμολόγηση πραγματοποιήθηκε από την Carrozzeria Marazzi.

Όπως όλες οι Lamborghini που παράγονταν εκείνη την εποχή, έτσι και η Islero εξοπλιζόταν με έναν κινητήρα V12. Το grand tourer μοιραζόταν τον κινητήρα των 3,9 λίτρων με τις Miura και Espada, ο οποίος απέδιδε 325 ίππους στην κανονική Islero και 350 ίππους στην έκδοση S. Η τελευταία χρειαζόταν 6,2 δευτερόλεπτα για να φτάσει τα 100 χλμ/ώρα από στάση, με τελική ταχύτητα 259 χλμ/ώρα.

Η Islero έζησε πολύ λιγότερο από την Espada, καθώς ενώ η δεύτερη παρέμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1978, η Islero σταμάτησε να παράγεται στα τέλη του 1969. Η Lamborghini πούλησε μόνο 225 μονάδες σε δύο χρόνια, καθιστώντας την ένα από τα πιο σπάνια κλασικά οχήματα που παρήγαγε η ιταλική εταιρεία.

Το μοντέλο εξακολουθεί να είναι κομψό για τα σημερινά δεδομένα. Εκτιμάται ιδιαίτερα τόσο για την απόδοση όσο και για την άνεση του και σπάνια πωλείται. Μία από τις 225 Islero που κατασκευάστηκαν ποτέ, η οποία μάλιστα πέρασε και από το γκαράζ της ισπανικής βασιλικής οικογένειας (φωτογραφίες άρθρου), θα δημοπρατηθεί την 1η Νοεμβρίου, με τις εκτιμήσεις να μιλούν για έως και τα 400.000 ευρώ.