Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, ορισμένα ονόματα μοντέλων έχουν γίνει τόσο διάσημα, που θα λέγαμε πως έχουν εδραιωθεί στη δημόσια συνείδηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε για λόγους ευκολίας είτε για να δημιουργηθεί μια ιστορική σύνδεση μεταξύ ενός νέου μοντέλου και ενός παλιού, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επαναφέρει κλασικά ονόματα για ένα σύγχρονο μοντέλο, δεκαετίες αφότου το αρχικό μοντέλο είχε βγει από την παραγωγή. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες επανέφεραν ένα όνομα που δεν είχε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ford Capri

Αυτή είναι μια επιστροφή ονόματος που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Το κλασικό Ford Capri ήταν ένα σπορ κουπέ που κατασκευαζόταν από το 1968 έως το 1989. Ήταν ένα κομψό κουπέ υψηλών επιδόσεων που ήταν το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του θρυλικού Mustang.

Το σύγχρονο όχημα που φέρει το όνομα Capri, είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό crossover SUV. Παρουσιάστηκε το 2024, και από τότε είναι ο κύριος εκφραστής της ηλεκτρικής πλευράς της Ford. Πλέον υμνεί την άνεση, τους χώρους, την τεχνολογία και φυσικά τις εντυπωσιακές επιδόσεις της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα για το μοντέλο εδώ.

Fiat 500

Το Fiat 500 είναι ένα πραγματικό αυτοκινητιστικό σύμβολο και μακράν το πιο διάσημο μοντέλο που κατασκευάστηκε ποτέ από την ιταλική μάρκα. Το πρώτο αυτοκίνητο που έφερε το όνομα 500, το 500 Topolino, κατασκευάστηκε μεταξύ 1936 και 1955. Λίγο αργότερα, το 1957, το «κλασικό 500» μπήκε στην παραγωγή και παρέμεινε στην αγορά μέχρι το 1975. Εκτός από μια σύντομη περίοδο στη δεκαετία του 1990, όταν η Fiat παρήγαγε το γνωστό «Cinquecento» («500» στα ιταλικά), το όνομα 500 παρέμεινε αδρανές μέχρι την άφιξη της σύγχρονης έκδοσης του μοντέλου το 2007.

Το νέο μοντέλο έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, καθώς είναι η απάντηση στις σύγχρονες αστικές μετακινήσεις. Με όμορφη εμφάνιση, τεχνολογία, ανέσεις και εύκολη χρήση, δεν έγινε τυχαία ένα από τα best seller της κατηγορίας του στην Ευρώπη. Πλέον υπάρχει και αμιγώς ηλεκτρικό αλλά και υβριδικό.

Renault 5

Το Renault 5, είναι ένα hatchback του οποίου η αρχική έκδοση κυκλοφόρησε στην αγορά μεταξύ 1972 και 1996. Ήταν διαθέσιμο σε τρίθυρες ή πεντάθυρες εκδόσεις, σε δύο διαφορετικές γενιές.

Ο σύγχρονος διάδοχος του μοντέλου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μορφή πρωτότυπου το 2021, ενώ η έκδοση παραγωγής έκανε το ντεμπούτο της τρία χρόνια αργότερα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης. Το πλήρες όνομα αυτού του μοντέλου είναι Renault 5 E-Tech, ως αναφορά στο ηλεκτρικό του σύστημα κίνησης. Έχει δεχθεί πολλά θετικά σχόλια για το πολύ πετυχημένο πάντρεμα των σχεδιαστικών στοιχείων που το έκαναν αρχικά διάσημο, με τις μοντέρνες λεπτομέρειες του σήμερα.

Fiat Topolino

Θυμάστε πως αναφέραμε ότι το πρώτο Fiat 500 ονομαζόταν «500 Topolino»; Λοιπόν, παρόλο που η σύγχρονη ενσάρκωση του 500 δεν έφερε πίσω το όνομα Topolino, η Fiat βρήκε μια διαφορετική χρήση γι’ αυτό.

Το νέο Topolino λοιπόν, είναι ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό τετράτροχο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020, κι έρχεται να δώσει μία λύση στο μποτιλιάρισμα. Το δυνατό του χαρτί είναι πως μπορεί να οδηγηθεί νόμιμα από τα 16 έτη.