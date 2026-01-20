Η Skoda ολοκλήρωσε το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το 2024 και την καλύτερη εμπορική της επίδοση της τελευταίας εξαετίας. Στην ευρωπαϊκή αγορά μάλιστα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 836.200 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 9,9% και φέρνοντας τη μάρκα για πρώτη φορά στην τρίτη θέση της κατάταξης μεταξύ όλων των κατασκευαστών.

Καθοριστική συμβολή στην επίδοση αυτή είχε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα αντιστοιχούσαν στο 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, με τη μάρκα να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στη συνολική αγορά EV. Η αυξημένη ζήτηση για τα Elroq και Enyaq έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, με το πρώτο να αναδεικνύεται δεύτερο σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πανευρωπαϊκά και να ηγείται σε αγορές όπως η Τσεχία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σλοβακία.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της Skoda, καταγράφοντας άνοδο 12,8%, ενώ ακολούθησαν η Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Γαλλία. Σε επίπεδο μοντέλων, τα Octavia, Kodiaq, Kamiq και Fabia αποτέλεσαν τους βασικούς «πυλώνες» των πωλήσεων, με το Octavia να διατηρεί τον τίτλο του best-seller της μάρκας παγκοσμίως.

Παράλληλα, η στρατηγική διεθνοποίησης απέδωσε καρπούς, με την Ινδία να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων και τη Skoda να ενισχύει την παρουσία της σε αγορές της Μέσης Ανατολής, της Τουρκίας, της Βόρειας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στο Βιετνάμ ξεκίνησε και η τοπική παραγωγή των Slavia και Kushaq, διευρύνοντας περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της μάρκας.

Για το 2026, η Skoda προετοιμάζει την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρικής της γκάμας με την παρουσίαση δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών SUV: του compact Epiq στο πρώτο εξάμηνο και του επταθέσιου οικογενειακού Peaq προς το τέλος της χρονιάς, διπλασιάζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο των BEV και διευρύνοντας τις επιλογές ηλεκτροκίνησης για το ευρωπαϊκό κοινό.