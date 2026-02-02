Σε έναν κόσμο όπου τα σύγχρονα υπεραυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο ηλεκτρονικά και αποστασιοποιημένα από την κλασική οδηγική εμπειρία, το Capricorn 01 Zagato έρχεται να ταράξει τα νερά. Και το κάνει με τρόπο που θυμίζει κάτι από παλιό, καλό, αναλογικό πάθος για οδήγηση.

Το εντυπωσιακό αυτό δημιούργημα είναι αποτέλεσμα ενός κομψού τριπτύχου: γερά γερμανικά μηχανικά θεμέλια, ιταλικό design από τη Zagato και αμερικάνικη δύναμη από V8 κινητήρα Ford. Μια συνταγή που δείχνει πως όταν μιλάμε για υπεραυτοκίνητα, καμία σχολή-κουλτούρα δεν είναι αρκετή μόνη της.

Τι είναι το Capricorn 01 Zagato;

Το 01 Zagato είναι ένα υπεραυτοκίνητο με πίσω κίνηση και χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, κάτι σχεδόν… προϊστορικό για το 2026, αλλά ακριβώς αυτό κάνει την πρόταση τόσο ξεχωριστή.

Το αμάξωμα είναι σχεδιασμένο από την Zagato, τη θρυλική ιταλική εταιρία που έχει υπογράψει μερικά από τα πιο εικονικά αμάξια στην ιστορία της αυτοκίνησης, ενώ το πλήρες πλαίσιο και η δομή είναι από carbon fiber υψηλής τεχνολογίας, κρατώντας το συνολικό βάρος κάτω από 1.200 κιλά.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας supercharged V8 κινητήρας 5.2 λίτρων της Ford, αλλά ειδικά ρυθμισμένος από την Capricorn Group. Αυτός ο κινητήρας παράγει πάνω από 900 ίππους και 1.000 Nm ροπής, με τον κόφτη να είναι στις 9.000 σ.α.λ., νούμερο που δεν συναντάται συχνά εκτός κορυφαίων αγωνιστικών.

Η ισχύς αυτή μεταδίδεται στους πίσω τροχούς αποκλειστικά μέσω πεντατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 360 χλμ./ώρα, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται για απλό concept, αλλά για πραγματικό υπερ-αυτοκίνητο με δυνατότητες που κόβουν την ανάσα.

Αντί μεγάλης ενεργής αεροτομής, το 01 Zagato αξιοποιεί μελετημένη διαχείριση ροής αέρα και σχεδιασμό υποδαπέδου για παραγωγή κάθετης δύναμης, διατηρώντας παράλληλα το συνολικό προφίλ καθαρό και όχι υπερβολικά «φορτωμένο».

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: αναλογική εμπειρία. Τρεις αναλογικοί δείκτες, μινιμαλιστικό ταμπλό, titanium και Alcantara λεπτομέρειες, όλα εστιάζουν σε μια καθαρή, αδιαμεσολάβητη σχέση οδηγού-μηχανής, χωρίς οθόνες, cruise control ή υπερβολικά ηλεκτρονικά βοηθήματα.

Με παραγωγή μόλις 19 αυτοκινήτων παγκοσμίως και κόστος περίπου 2.95 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, το Capricorn 01 Zagato δεν είναι απλώς μια σπάνια κατασκευή, είναι μια δήλωση. Στέκεται απέναντι στην ψηφιακή υπερβολή των σύγχρονων hypercars και υπενθυμίζει ότι η οδηγική εμπειρία, η μηχανική αμεσότητα και η ωμή ισχύς έχουν ακόμα θέση στο σήμερα.