Αρκετοί κάτοχοι πολυτελών αυτοκινήτων πιστεύουν ότι πρέπει να κινούνται μόνο σε άσφαλτο και όχι σε χωμάτινους η χιονισμένους δρόμους. Είναι λάθος. Και αυτό το λάθος θέλει να αναδείξει το JAECOO 7. Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το JAECOO 7 δίνει δυναμικό «παρών» σε μια premium εγκατάσταση που μετατρέπει την πύλη εισόδου του Κέντρου σε ένα υπαίθριο showroom υψηλών προδιαγραφών.

Φωτογραφίες προς το παρόν από τις δοκιμασίες του αυτοκινήτου δεν έχουμε. Ωστόσο αφού το αυτοκίνητο θα παραμείνει στο εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό των χιονισμένων πλαγιών του Παρνασσού, έως και τα μέσα Απριλίου, σίγουρα κάτι θα βρούμε για να δημοσιεύσουμε.

Λίγα λόγια για το αυτοκίνητο

Η αυτονομία του φτάνει έως και τα 1.200 χιλιόμετρα στην Plug-In-Hybrid έκδοση και έχει πιστοποίηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον Οργανισμό EuroNCAP. Η παρουσία του JAECOO 7 στον Παρνασσό είναι μια ζωντανή εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, ασφάλεια και απόδοση με το απόλυτο χειμερινό σκηνικό.

Στο χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού υπάρχουν δύο εκδόσεις:

Η πρώτη είναι το JAECOO 7 EXLUSIVE AWD με τον premium σχεδιασμό. Είναι τοποθετημένο για στατική επίδειξη. Στην καρδιά του JAECOO 7 που διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Exclusive, βρίσκεται το ευφυές σύστημα τετρακίνησης “ARDIS All Road Drive Intelligent System”, το οποίο προσφέρει επτά διαφορετικά προγράμματα οδήγησης: Economy, Standard, Sport, Sand, Mud, Snow και Off-Road. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο όχημα να προσαρμόζεται άμεσα, σε κάθε είδους έδαφος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ασφάλεια και άνεση.

Η δεύτερη έκδοση είναι το JAECOO 7 SHS-P, που είναι εφοδιασμένο με την πρωτοποριακή plug-in υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) και είναι διαθέσιμο για test drive. Με αυτό το αυτοκίνητο μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τις ικανότητές του στο πραγματικό περιβάλλον για το οποίο σχεδιάστηκε. Θα ανακαλύψετε τι σημαίνει σύγχρονη, περιπετειώδης μετακίνηση. Και θα καταλάβετε πως μπορεί να συνδυαστεί η πολυτέλεια με την περιπέτεια.

Να κλείσουμε με τις τιμές

Το JAECOO 7 Exclusive AWD έχει τιμή εκκίνησης 32.400 ευρώ

Το Jaecoo 7 SHS-P Select έχει τιμή εκκίνησης 33.490 ευρώ.