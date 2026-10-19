Αν αναζητάτε ένα SUV που να συνδυάζει κορυφαία υβριδική αποδοτικότητα, ελευθερία κίνησης σε δύσκολα μονοπάτια και να έχετε την πολυτέλεια ενός luxury car, σίγουρα θα βρείτε αυτό πού σας ταιριάζει αφού στην αγορά υπάρχουν αρκετές προτάσεις.

Μία από αυτές βρίσκεται και στο νέο JAECOO 8 SHS-P AWD, στην επιβλητική ναυαρχίδα της μάρκας που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα.

Αυτό που προσφέρει είναι ο συνδυασμός της πρωτοποριακής τεχνολογίας Super Hybrid με τις εντυπωσιακές off-road ικανότητες και την premium αισθητική. Προσθέστε ακόμη δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η προηγμένη τετρακίνηση που διαθέτει αλλά και η επιλογή της διάταξης 5 ή 7 θέσεων.

Στην καρδιά του JAECOO 8 βρίσκεται το Super Hybrid System (SHS-P), ένα προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ένα αυτόματο κιβώτιο 3DHT.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 428 hp, ενώ η συνδυαστική ροπή ανέρχεται έως τα 580 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα.

Η τεχνολογία SHS αξιοποιεί τις δυνατότητες του θερμικού κινητήρα και των ηλεκτροκινητήρων, με στόχο την άμεση απόκριση, την ομαλή λειτουργία και την αποδοτική διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας. Το σύστημα τετρακίνησης AWD εξασφαλίζει πρόσφυση και έλεγχο, τόσο στην άσφαλτο όσο και σε απαιτητικές επιφάνειες.

Το JAECOO 8 SHS-P AWD διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 34,46 kWh, προσφέροντας έως 134 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.000 km, ενώ η φόρτιση από 30% έως 80% μέσω DC πραγματοποιείται σε μόλις 25 λεπτά.

Η τεχνολογία Plug-in Hybrid επιτρέπει έτσι στο JAECOO 8 SHS-P AWD να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στις καθημερινές διαδρομές, ενώ η συνδυασμένη λειτουργία των διαφορετικών πηγών ενέργειας προσφέρει την ελευθερία για μεγάλα ταξίδια χωρίς συχνές στάσεις.

Πολυτέλεια για οδηγό και επιβάτες

Με πλάτος 1.930 mm, το JAECOO 8 SHS-P AWD δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, ενώ η προσεγμένη διαμόρφωση των χώρων εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεσης για όλους τους επιβάτες.

Η φιλοσοφία “Wild Luxury” του JAECOO 8 SHS-P AWD αποτυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στο εσωτερικό, όπου η τεχνολογία συνδυάζεται με εκλεπτυσμένα υλικά και υψηλό επίπεδο άνεσης.

Τα εμπρός καθίσματα είναι επενδυμένα με δέρμα Nappa και διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό και πέντε λειτουργίες μασάζ. Το κάθισμα του συνοδηγού προσφέρει επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης έως 123°, δημιουργώντας ένα περιβάλλον άνεσης που παραπέμπει σε εμπειρία πρώτης θέσης.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από το σύστημα ήχου SONY με 14 ηχεία, μεταξύ των οποίων και ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα, ενώ ο σύγχρονος ψηφιακός χαρακτήρας της καμπίνας ενισχύεται από τον επεξεργαστή Qualcomm 8155 και την υπερμεγέθη κυρτή οθόνη 24,6 ιντσών.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 2.021 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στην επταθέσια έκδοση, προσφέρεται χώρος έως 738 λίτρα με τις δύο πίσω σειρές αναδιπλωμένες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα μεταφοράς έως και επτά επιβατών.

Το JAECOO 8 SHS-P AWD ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών που αναβαθμίζει τόσο την οδηγική εμπειρία όσο και την καθημερινή χρήση.

Στα σημαντικότερα στοιχεία περιλαμβάνονται η 50″ AR-HUD Head-Up Display (7θέσιο) , η κάμερα 540° με δυνατότητα προσομοίωσης διαφάνειας, οι διπλές οθόνες 12,3″, η ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και τα 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC (Continuous Damping Control) παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες οδήγησης και προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της ανάρτησης, με στόχο την υψηλή άνεση, τη σταθερότητα και τον καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος.

Έτοιμο για κάθε διαδρομή

Το JAECOO 8 SHS-P AWD δεν περιορίζεται στην άνετη κίνηση στην άσφαλτο. Η προηγμένη τετρακίνηση συνδυάζεται με ειδικά προγράμματα οδήγησης και λειτουργίες εδάφους, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει τη λειτουργία του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες.

Τα προγράμματα Eco, Normal και Sport συνδυάζονται με επιλογές για χιόνι, άμμο και εκτός δρόμου, ενώ η λειτουργία V2L με ισχύ έως 6,6 kW επιτρέπει στο JAECOO 8 SHS-P AWD να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές στις εξορμήσεις εκτός πόλης.

Η ικανότητα διέλευσης από νερό φτάνει τα 600 mm, ενώ η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα ανέρχεται στα 1.600 kg, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον διττό χαρακτήρα του μοντέλου: ένα SUV που μπορεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στην καθημερινότητα, χωρίς να εγκαταλείπει τις εκτός δρόμου δυνατότητές του.

Προηγμένη ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του JAECOO 8 SHS-P AWD. Το μοντέλο διαθέτει 10 αερόσακους, 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και κάμερα 540°, ενώ η δομή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην προστασία των επιβατών.

Παράλληλα, το σύστημα CDC και η προηγμένη τετρακίνηση συμβάλλουν στη σταθερότητα και τον έλεγχο του οχήματος, προσφέροντας αυξημένη σιγουριά σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

JAECOO 8 SHS-P AWD: Η νέα πρόταση της JAECOO

Με το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD, η JAECOO διευρύνει τη γκάμα της με ένα SUV που συνδυάζει τεχνολογία Super Hybrid, επιδόσεις, πολυτέλεια, χώρους και πραγματικές δυνατότητες κίνησης σε κάθε δρόμο.

Η δυνατότητα επιλογής 5θέσιας ή 7θέσιας διαμόρφωσης, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 134 km, η συνολική αυτονομία έως 1.000 km, η τετρακίνηση και το υψηλό επίπεδο εξοπλισμού δημιουργούν ένα SUV σχεδιασμένο για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια και τις αποδράσεις εκτός δρόμου.

Οι τιμές του JAECOO 8 SHS-P στην Ελλάδα

JAECOO 8 SHS-P AWD 5 θέσεων: 52.500 €

o Με απαλλαγή ΕΤΤ (Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι): 49.517€

JAECOO 8 SHS-P AWD 7 θέσεων: 53.900 €

o Με απαλλαγή ΕΤΤ (Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι): 50.841€