Δοκιμές στα χιόνια δεν κάνουν μόνο τα πληρώματα που συμμετέχουν στους αγώνες του WRC. Σε σκληρές δοκιμές υποβάλλονται ακόμη και τα πιο ακριβά αυτοκίνητα που ενδεχομένως ποτέ δεν πρόκειται να κινηθούν σε αγωνιστικούς ρυθμούς και μάλιστα σε τόσο δύσκολα εδάφη. Αυτό το διάστημα ομάδα μηχανικών της Jaguar βρίσκεται σε παγωμένες λίμνες στον Αρκτικό Κύκλο. Τα πρωτότυπα του νέου τετράθυρου GT της Jaguar έχουν ήδη ξεκινήσει σκληρές χειμερινές δοκιμές προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εξέλιξης πριν την παρουσίαση το καλοκαίρι.

Οι μηχανικοί βελτιστοποιούν τα συστήματα ελέγχου της ηλεκτροκίνησης και τις τεχνολογίες πλαισίου, ώστε να προσφέρουν την αυθεντική δυναμική, την απόδοση και την άνεση της Jaguar σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε όλα τα εδάφη.

Οι παγωμένες θερμοκρασίες στον Αρκτικό Κύκλο διαμορφώνουν για τους μηχανικούς της Jaguar το ιδανικό περιβάλλον για να αξιολογήσουν την προηγμένη τεχνολογία Therm Assist. Το πρωτοποριακό ενσωματωμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης μειώνει έως και 40% την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και αποσκοπεί στην ανάκτηση θερμότητας για το σύστημα κίνησης ή την καμπίνα σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως -10 °C. Ταυτόχρονα βελτιστοποιεί την αυτονομία, ακόμα και στις πλέον ψυχρές συνθήκες.

Πριν από τις παγωμένες λίμνες, τα 150 πρωτότυπα αυτοκίνητα της Jaguar έκαναν δοκιμές σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες. Από τις περιοχές με θερμοκρασίες στους +40 βρίσκονται τώρα σε περιοχές έως και -40 °C στον Αρκτικό Κύκλο.

Το απαιτητικό πρόγραμμα αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για να πιέσει κάθε σύστημα στα όρια των δυνατοτήτων του, με στόχο τη δημιουργία της πιο προηγμένης τεχνολογικά και ισχυρότερης Jaguar παραγωγής που έχει κατασκευαστεί έως σήμερα. Πρόκειται για έναν κύκλο δοκιμών πρωτοφανούς έκτασης για την Jaguar, με το πιο ολοκληρωμένο σύνολο εικονικών δοκιμών και προσομοιώσεων που έχει υλοποιηθεί ποτέ, προτού λάβει την τελική έγκριση για το δρόμο.

Οι χειμερινές δοκιμές στις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας βοηθούν τους μηχανικούς της Jaguar να τελειοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προφίλ οδήγησης (drive modes) του τετράθυρου GT, επιτυγχάνοντας διαισθητική απόκριση και αβίαστη άνεση. Χάρη σε μια σουίτα τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης, αναμένεται να προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία οδήγησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Πιστή στο πνεύμα της μάρκας.

Με ιπποδύναμη άνω των 1.000 PS, το νέο πολυτελές GT θα είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο δρόμου που έχει κατασκευάσει ποτέ η Jaguar. Η προηγμένη τεχνολογία τετρακίνησης με τρεις ηλεκτροκινητήρες και σύστημα Intelligent Torque Vectoring κατανέμει την ισχύ όπου απαιτείται, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ, προσφέροντας μια συναρπαστική και απολαυστική εμπειρία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες.

Οι μηχανικοί της Jaguar βάζουν επίσης τις τελικές πινελιές σε μια σειρά ρυθμίσεων. Τα συστήματα πλαισίου, το σύστημα τετραδιεύθυνσης (all-wheel steering), τα ειδικά σχεδιασμένα χειμερινά ελαστικά 23 ιντσών, η αερανάρτηση (Dynamic Air Suspension) και τα ενεργά αμορτισέρ διπλών βαλβίδων (active twin-valve dampers) – όλα συνεργάζονται αρμονικά με τον έλεγχο ροπής, εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα και άνεση στην οδήγηση.

Το αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο GT που βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία Exuberant Modernist, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του το καλοκαίρι.