Η Jaguar αποφάσισε να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης. Και δεν το κάνει διακριτικά. Το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής ονομάζεται Type 01 και είναι αυτό με το οποίο η βρετανική μάρκα επιχειρεί να αφήσει οριστικά πίσω της την προηγούμενη εποχή και να περάσει σε μια νέα κατηγορία, εκεί όπου το παιχνίδι παίζεται με όρους Bentley, Rolls-Royce και κορυφαίων luxury GT.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στη Νέα Υόρκη και το Type 01 είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που βασίζεται στη νέα Jaguar Electric Architecture (JEA). Η Jaguar το χαρακτηρίζει ως το πιο ισχυρό, τεχνολογικά προηγμένο και αεροδυναμικά εξελιγμένο αυτοκίνητο στην ιστορία της. Και μόνο η εμφάνισή του αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι οι Βρετανοί δεν προσπάθησαν να σχεδιάσουν ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

1.030 ίπποι και 0-100 σε 3,2’’

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένα σύστημα κίνησης με τρεις ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αποδίδουν έως 1.030 άλογα και 1.365 Nm ροπής. Η δύναμη περνά και στους τέσσερις τροχούς, ενώ η Jaguar ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα. Με άλλα λόγια, το Type 01 μπορεί να κινείται στον κόσμο της πολυτέλειας και της υψηλής αισθητικής, όμως κάτω από το αμάξωμά του κρύβεται ένα πραγματικό ηλεκτρικό performance car.

Η μπαταρία έχει 118 kWh αξιοποιήσιμη χωρητικότητα και συνεργάζεται με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 850 Volt, ενώ η επίσημη εκτίμηση της Jaguar κάνει λόγο για έως 644χλμ. αυτονομίας. Και επειδή ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να περιμένει αιώνες σε έναν φορτιστή, υποστηρίζει φόρτιση DC έως 350 kW, με δυνατότητα προσθήκης περίπου 320χλμ. αυτονομίας σε μόλις 13 λεπτά, σύμφωνα με τη Jaguar.

Αν η Jaguar ήθελε να τραβήξει την προσοχή, το πέτυχε

Το Type 01 έχει πολύ μακρύ καπό, εξαιρετικά χαμηλή οροφή και έντονα μυώδες αμάξωμα, ενώ οι αναλογίες του θυμίζουν περισσότερο εξωτικό GT παρά ένα συμβατικό ηλεκτρικό sedan. Η σχεδίαση έχει σαφείς αναφορές στην ιστορία της Jaguar, με την εταιρεία να αναγνωρίζει τη σύνδεση με εμβληματικά μοντέλα όπως οι E-Type και XJS, όμως όλα έχουν περάσει από ένα εντελώς διαφορετικό σχεδιαστικό φίλτρο.

Χαρακτηριστικό είναι το πίσω μέρος, όπου δεν υπάρχει συμβατικό πίσω τζάμι. Η Jaguar χρησιμοποιεί Η Jaguar γυρίζει σελίδα με ένα τετραθέσιο ηλεκτρικό GT που κοστίζει από 130.000, κάνει 0-100 km/h σε 3,2 δευτερόλεπτα και μοιάζει να ήρθε από το μέλλον ενώ οι χειρολαβές των θυρών παραμένουν κρυφές μέχρι να χρειαστούν.

Τέσσερις θέσεις και ένα εσωτερικό από άλλη εποχή

Το Type 01 είναι τετραθέσιο, με μια μεγάλη κεντρική «ραχοκοκαλιά» να διατρέχει ολόκληρο το εσωτερικό και να δημιουργεί τέσσερις ξεχωριστούς χώρους για τους επιβάτες. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται μια μεγάλη 24 ιντσών ψηφιακή οθόνη, ενώ στη μέση της κεντρικής κονσόλας υπάρχει μια μικρότερη, κάθετη οθόνη 7 ιντσών για βασικές λειτουργίες. Η Jaguar έχει επιλέξει έτσι μια διαφορετική προσέγγιση από τη μόδα των τεράστιων κεντρικών tablet που κυριαρχούν στα σύγχρονα EV. Το εσωτερικό διαθέτει επίσης πανοραμική γυάλινη οροφή, κρυφούς αποθηκευτικούς χώρους και ένα εντυπωσιακό ηχοσύστημα 38 ηχείων, ενώ η συνολική φιλοσοφία είναι περισσότερο «lounge» παρά παραδοσιακό cockpit.

Η Jaguar θέλει κάθε επιβάτης να αισθάνεται ότι βρίσκεται στον δικό του ξεχωριστό χώρο.

Το Type 01 δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο. Είναι ουσιαστικά το πρώτο κεφάλαιο της νέας Jaguar. Η βρετανική μάρκα έχει ήδη σταματήσει τη διάθεση της προηγούμενης γενιάς μοντέλων και επιχειρεί να επιστρέψει στην αγορά ως σαφώς πιο ακριβή και αποκλειστική μάρκα. Η νέα στρατηγική της τοποθετεί το Type 01 στην κορυφή της αγοράς των ηλεκτρικών luxury GT, ενώ οι παραγγελίες ανοίγουν στις αρχές του 2027, με τιμή εκκίνησης 130.000 ευρώ. Η παραγωγή θα γίνεται στη Βρετανία, στο Solihull, με τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και τις μπαταρίες να κατασκευάζονται στο Wolverhampton.