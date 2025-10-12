Η ελληνική Εταιρεία που αντιπροσωπεύει τα Jeep στη χώρα μας ανακοίνωσε νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες είναι σίγουρο ότι θα ενισχύσουν την ήδη πετυχημένη εμπορική πορεία του Avenger, που μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 200.000 πωλήσεις. Η τιμή του Avenger ξεκινάει από 21.990 ευρώ και το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις 2.000 ευρώ και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.

Σημαντικό είναι ότι οι νέες προωθητικές ενέργειες εφαρμόζονται σε ολόκληρη την γκάμα των θερμικών, υβριδικών και τετρακίνητων επιλογών.

Η εισαγωγική έκδοση 1.2T 100 HP Longitude με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει τιμή €21.990 (όφελος €2.000). Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 HP και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή €25.000 και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από €20.000, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι €25.390 και €27.890 αντίστοιχα με όφελος €1.300, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι €30.690, με όφελος €800.

Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 HP και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 HP στους πίσω τροχούς, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες. Αντάξιο του θρύλου της Jeep, το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 mm. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις €33.690, ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις €41.190, αμφότερες με όφελος €800.

Με κόμπακτ διαστάσεις για ευκολία στην πόλη, αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jeep που συναρπάζει, το Avenger αποτελεί μια μοναδική επιλογή με στιλ αλλά και ικανότητα στην κατηγορία των B-SUV. Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητό του ξεχωριστό.

Σε όλα τα μοντέλα η Εταιρεία δίνει 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών.