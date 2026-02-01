Όταν λέμε Jeep το μυαλό μας πάει σε διαδρομές που δύσκολα μπορεί να γίνουν από άλλα αυτοκίνητα με τέσσερις τροχούς. Και σωστά πάει το μυαλό μας εκεί αφού το όνομα Jeep είναι συνυφασμένο με την οδήγηση σε εκτός δρόμους διαδρομές.

Η εισαγωγική εταιρία πρόσθεσε στην ήδη υπάρχουσα γκάμα των Avenger μια ακόμη έκδοση. Είναι η έκδοση με το επίπεδο εξοπλισμού Overland.

Η τετρακίνητη έκδοση του Jeep Avenger διατίθεται πλέον με νέα εισαγωγική τιμή €29.990 (επίπεδο εξοπλισμού Upland) και καθίσταται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην κατηγορία των τετρακίνητων B-SUV. Συνοδεύεται από πλούσιο εξοπλισμό, 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.

Τώρα η γκάμα εμπλουτίζεται με το επίπεδο εξοπλισμού Overland. Η τιμή του είναι €32.690 και η προσθήκη του γεφυρώνει το εισαγωγικό επίπεδο Upland με το “The North Face” των €37.990.

To Avenger 4xe Upland διαθέτει ειδικούς προφυλακτήρες και προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής, εμφανή πίσω γάντζο ρυμούλκησης, μαύρες ζάντες 17” με ελαστικά M+S και μαύρα λογότυπα. Στην καμπίνα υπάρχουν νέες πλενόμενες υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων και ασημί επιφάνειες στο ταμπλό, μαζί με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 10,25”, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη και αυτόματο κλιματισμό. Στάνταρ είναι επίσης το ενεργό cruise control, οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και η κάμερα οπισθοπορείας, οι αυτόματοι προβολείς και η προεγκατεστημένη καλωδίωση κοτσαδόρου. Για την υποβοήθηση του οδηγού υπάρχουν μεταξύ άλλων αναγνώριση κόπωσης, αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ και σύστημα διατήρησης στην λωρίδα κίνησης.

Το Overland προσθέτει Full LED προβολείς, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, πίσω σκούρα κρύσταλλα και LED πίσω φώτα, περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2 (Active Lane Centering και Traffic Jam Assist, παρακολούθηση τυφλού σημείου), μαγνητικό κάλυμμα (PadCover) στον αποθηκευτικό χώρο της κονσόλας, καθώς και σημείο ασύρματης φόρτισης.

Το Avenger 4xe “The North Face” που θα παραχθεί σε 4.806 μονάδες ξεχωρίζει από τις κίτρινες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, το αυτοκόλλητο με logo “TNF” στο καπό καθώς και το γραφικό στη μάσκα που αποτυπώνει τις ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc των Άλπεων. Το ίδιο γραφικό υπάρχει στο ταμπλό μαζί με σκίτσο του Mont Blanc, ενώ το λογότυπο “The North Face” απαντάται στο PadCover της κονσόλας και τα καθίσματα. Τα πατάκια είναι αδιάβροχα και πολύ ανθεκτικά, όπως και οι υφασμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων που έχουν κίτρινες λεπτομέρειες και αφαιρούνται για να πλένονται. Τον εξοπλισμό άνεσης ολοκληρώνουν το σύστημα πλοήγησης, οι αντιστάσεις θέρμανσης στο εμπρός παρμπρίζ και τα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, η είσοδος χωρίς κλειδί και το handsfree άνοιγμα του χώρου αποσκευών.

Εκτός δρόμου μοντέλα

Το Avenger 4xe έχει τις κορυφαίες δυνατότητες στην κατηγορία, εκμεταλλευόμενο την εξελιγμένη τετρακίνηση 4xe, τα 210 mm απόστασης από το έδαφος και τα ειδικά ελαστικά M+S.

Την καρδιά του συστήματος κίνησης αποτελούν ο 1.200άρης κινητήρας βενζίνης των 136 HP μαζί με έναν ηλεκτρικό ισχύος 21 kW που είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 145 HP που καταλήγουν στους εμπρός τροχούς, με δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου και απόσταση έως 1 km.

Μια από τις πιο ουσιαστικές διαφοροποιήσεις του τετρακίνητου Avenger -σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις- εντοπίζεται στο πίσω σύστημα που πλέον διαθέτει ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink για κορυφαία άνεση και κύλιση σε όλες τις συνθήκες. Τους πίσω τροχούς κινεί ένας ανεξάρτητος ηλεκτροκινητήρας με 21 kW και 88 Nm, η σχέση μετάδοσης του οποίου είναι 22,7:1. Αυτό σημαίνει ότι στους τροχούς καταλήγουν έως και 1.900 Nm ροπής, δίνοντας στο Avenger 4xe τη δυνατότητα να σκαρφαλώνει κλίση έως και 40% σε ολισθηρά εδάφη, αλλά και να διατηρεί το 20% της συνολικής πρόωσης ακόμα και όταν οι εμπρός τροχοί δεν έχουν καθόλου πρόσφυση. Είναι δε ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μπορεί να τροφοδοτείται αδιάκοπα με ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου η τετρακίνηση να λειτουργεί όποτε και για όσο χρειάζεται.

Το σύστημα Selec-Terrain έχει τα προφίλ Auto, Snow, Sand/Mud και Sport, το καθένα από τα οποία ικανοποιεί διαφορετικά ζητούμενα. Ανάλογα με την επιλογή, η εμπλοκή της τετρακίνησης μπορεί να είναι μόνιμη έως τα 30 km/h, ενώ από τα 30 έως τα 90 km/h ενεργοποιείται όταν είναι απαραίτητο για μεγιστοποίηση της πρόσφυσης. Πάνω από τα 90 km/h απεμπλέκεται για μείωση της κατανάλωσης.