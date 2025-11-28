Το νέο Jeep Compass είναι ένα αυθεντικό Jeep προσαρμοσμένο στη σύγχρονη εποχή. Συνδυάζει τον σύγχρονο σχεδιασμό με το κορυφαίο επίπεδο τεχνολογίας. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι το τελευταίο τους δημιούργημα αποτελεί το μέτρο σύγκρισης στα C-SUV.

Όταν θα γίνει το λανσάρισμα θα είναι διαθέσιμο ως e-Hybrid με 145 HP και αμιγώς ηλεκτρικό με 213 HP, ενώ σύντομα η γκάμα θα ενισχυθεί με το PHEV των 195 HP, μια ισχυρότερη ηλεκτρική με 231 HP και την κορυφαία -επίσης ηλεκτρική- τετρακίνητη των 375 HP.

Οι αναλογίες του αμαξώματος ασπάζονται στο έπακρο την ταυτότητα της μάρκας, με συνολικό μήκος στα 4,55 m και την αεροδυναμική να είναι κορυφαία. Όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα είναι μελετημένα για να αποδίδουν τέλεια ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, ενώ η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να συνδυάζει άψογα τα δυναμικά χαρακτηριστικά με την άνεση.

Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 200 mm συνοδεύεται από κορυφαίο κράτημα. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά Compass οι κινήσεις του αμαξώματος στον κατακόρυφο άξονα είναι 15% πιο ομαλές, ενώ οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20% δίνοντας ακόμα πιο σταθερό πάτημα.

Το σύστημα διεύθυνσης είναι ρυθμισμένο για ακρίβεια μα και ευκολία, δίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα κάτω από όλες τις συνθήκες. Οι παραπάνω βελτιώσεις συνοδεύονται από αναβαθμισμένη ηχομόνωση που προκύπτει από τη χρήση νέων υλικών, όπως το παχύτερο κατά 11% πίσω κρύσταλλο. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια ιδιαίτερα πολιτισμένη και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα που ο οδηγός και οι συνεπιβάτες απολαμβάνουν σε κάθε διαδρομή.

Η γκάμα του νέου Compass θα είναι παραπάνω από πλήρης, δίνοντας σε κάθε οδηγό την ελευθερία να επιλέξει την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων, αποδοτικότητας και απόλαυσης. Αρχικά θα περιλαμβάνει την 1.2 e-Hybrid έκδοση που αποδίδει 145 HP και έχει συνολική αυτονομία έως 970 km, παράλληλα με μια πλήρως ηλεκτρική με 213 HP και αυτονομία 500 km.

Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη για κορυφαία πρακτικότητα, δίνοντας παράλληλα στον οδηγό και τους επιβάτες μια έξυπνη, διαισθητική και συνδεδεμένη εμπειρία. Ο διαθέσιμος χώρος είναι πολύ γενναιόδωρος, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν επιπλέον 20 χιλιοστά για τα γόνατα σε σχέση με το προηγούμενο Compass και χώρο αποσκευών 550 lt. Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος στο εμπρός μέρος της καμπίνας φτάνει τα 34 lt και χωράει όλα τα καθημερινά αντικείμενα.

Η αρχιτεκτονική δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιστροφικό χειριστήριο για το κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ο επιλογέας Selec-Terrain® που είναι εργονομικά τοποθετημένος για απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμα και στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Το Selec-Terrain αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Compass. Εκτός από τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και τον εσωτερικό φωτισμό, αλλάζει επίσης τις παραμέτρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πέντε λειτουργίες: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση), οι οποίες αλλάζουν τις παραμέτρους στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ευστάθειας και της πρόσφυσης, καθώς και στη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων, ώστε σε κάθε περίπτωση ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα να είναι μέγιστες.

Το ταμπλό διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και οθόνη 16” για το σύστημα infotainment,, με Head-Up Display που προβάλει κάθε σημαντικό δεδομένο χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να παίρνει το βλέμμα από το δρόμο. Ακόμη και τα χειριστήρια του τιμονιού έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απλότητα, επιτρέποντας στον οδηγό να διαχειρίζεται πολλές λειτουργίες εύκολα και με ασφάλεια.

Το νέο Jeep Compass εξασφαλίζει την άνεση και την ηρεμία κάνοντας έτσι τις μετακινήσεις μια απολαυστική εμπειρία. Το Compass θέτει εκ νέου το σημείο αναφοράς στα C-SUV. Αποδεικνύει δε πώς η εξέλιξη στη μηχανολογία και το σχεδιασμό μπορεί να συνυπάρχει τέλεια με το αυθεντικό και ασυναγώνιστο πνεύμα περιπέτειας.

Επιμέλεια: Π.Χ