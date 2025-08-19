Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι πωλήσεις της Tesla είναι σε ελεύθερη πτώση τον τελευταίο χρόνο, επομένως η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων πιστεύει ότι τα σχόλια των πελατών της, θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να επανέλθει. Η Tesla εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας πλατφόρμας-app, όπου οι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να ψηφίσουν και προτείνουν νέες λειτουργίες στα οχήματα.

Οι θαυμαστές της Tesla ήταν περήφανοι που ο Elon Musk απαντούσε αρκετά συχνά σε κάθε θέμα γύρω από τα μοντέλα του, στο δικό του “X”. Ήταν πράγματι πρωτοφανές να έχεις πρόσβαση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο μιας εταιρείας, ο οποίος συχνά υποσχόταν μια λύση ή ένα νέο χαρακτηριστικό. Ωστόσο, καθώς η Tesla μεγάλωνε και ο Elon Musk αναμειγνύονταν στην πολιτική, οι ιδιοκτήτες της Tesla έχασαν την επαφή με το CEO.

Σίγουρα, η Tesla διαθέτει μια γραμμή επικοινωνίας όπου μπορείς να μιλήσεις με κάποιον για προβλήματα και άλλες πληροφορίες, αλλά όχι κεντρικό σύστημα για τη συλλογή σχολίων πελατών. Μερικοί τυχεροί μπορούσαν ακόμα να τραβήξουν την προσοχή του Elon Musk στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά για τους περισσότερους ιδιοκτήτες Tesla, δεν υπήρχε τρόπος να πουν στην αυτοκινητοβιομηχανία αυτό που θέλουν.

Φαίνεται πως η Tesla συνειδητοποίησε πως τελικά χρειάζεται τα σχόλια των πελατών, επομένως έχουν παρατηρηθεί περισσότερα στελέχη της Tesla να αλληλοεπιδρούνε με τους ιδιοκτήτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια πρόσφατη ανταλλαγή μηνυμάτων στο X, ο Raj Jegannathan, επικεφαλής εξυπηρέτησης οχημάτων της Tesla, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία δέχεται τα σχόλια των πελατών στη διεύθυνση ts.la/feedback. Αυτό εξέπληξε ακόμη και τους μακροχρόνιους ιδιοκτήτες Tesla, οι οποίοι δεν γνώριζαν ποτέ για αυτήν τη διεύθυνση. Αν και αυτή θα έπρεπε να ήταν η προεπιλεγμένη επιλογή και να είχε εφαρμοστεί πριν από χρόνια, ο Jegannathan υποσχέθηκε ότι η Tesla θα την ενσωματώσει στην εφαρμογή Tesla για κινητά όταν κρίνει ότι είναι έτοιμη.