Οι ζάντες ενός αυτοκινήτου επηρεάζουν την αεροδυναμική συμπεριφορά, την κατανάλωση καυσίμου και την αυτονομία, ενώ παράλληλα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψύξη των φρένων. Η Hyundai και η Kia φαίνεται πως αναζητούν έναν τρόπο να συνδυάσουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να επιλέξει ανάμεσα σε ανοιχτές και κλειστές ζάντες.

Οι δύο εταιρείες κατοχύρωσαν μια ενδιαφέρουσα ευρεσιτεχνία με τίτλο «Wheel and vehicle including the same», η οποία περιγράφει έναν μηχανισμό που μπορεί να μεταβάλλει τα ανοίγματα ανάμεσα στις ακτίνες μιας ζάντας. Η σχετική πατέντα, με αριθμό US 12,779,902 B2, εγκρίθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2026, ενώ η αρχική αίτηση είχε κατατεθεί τον Μάιο του 2024.

Πώς λειτουργούν οι ζάντες που κλείνουν τα κενά;

Η βασική ιδέα είναι σχετικά απλή, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Πίσω από τις σταθερές ακτίνες της ζάντας τοποθετείται ένας ξεχωριστός μηχανισμός, ο οποίος αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο και μια σειρά από κινούμενα πτερύγια. Όταν ο δακτύλιος περιστρέφεται, τα πτερύγια μετακινούνται και καλύπτουν τα ανοίγματα ανάμεσα στις ακτίνες. Με αυτόν τον τρόπο η ζάντα αποκτά μια πιο κλειστή επιφάνεια, περιορίζοντας τη διέλευση του αέρα και, θεωρητικά, την αεροδυναμική αντίσταση.Όταν, αντίθετα, τα πτερύγια επιστρέφουν στην αρχική τους θέση, τα ανοίγματα ελευθερώνονται και επιτρέπουν στον αέρα να περνά προς το σύστημα πέδησης, συμβάλλοντας στην ψύξη των δίσκων και των υπόλοιπων εξαρτημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονικές ακτίνες της ζάντας παραμένουν ακίνητες. Αυτό που αλλάζει θέση είναι αποκλειστικά το πρόσθετο σύστημα με τα πτερύγια που βρίσκεται πίσω τους.

Η ενεργοποίηση με κράμα που έχει «μνήμη»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να κινείται ο μηχανισμός. Στην πατέντα περιγράφονται διαφορετικές πιθανές λύσεις, όπως ηλεκτρικοί κινητήρες, υδραυλικά και πνευματικά συστήματα. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις αφορά τη χρήση ειδικού κράματος με μνήμη σχήματος. Πρόκειται για υλικό που μπορεί να μεταβάλλει το μήκος του όταν ενεργοποιείται ηλεκτρικά, ασκώντας δύναμη στο σύστημα και μετακινώντας τα πτερύγια. Ένα ελαστικό στοιχείο, όπως ένα ελατήριο, αναλαμβάνει στη συνέχεια να τα επαναφέρει στην αρχική τους θέση. Η Hyundai και η Kia περιγράφουν επίσης την ύπαρξη μιας μικρής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου ενσωματωμένης στη ζάντα, η οποία θα διαχειρίζεται τη λειτουργία του μηχανισμού.

Καλύτερη αυτονομία χωρίς συμβιβασμούς στην ψύξη των φρένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Hyundai στην τεχνική ανάλυση της πατέντας, οι τροχοί και τα ελαστικά ευθύνονται για περίπου το 25% της αεροδυναμικής αντίστασης ενός αυτοκινήτου.

Οι κλειστές ζάντες περιορίζουν τις αναταράξεις του αέρα και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς η μικρότερη αντίσταση μπορεί να μεταφραστεί σε αυξημένη αυτονομία.

Στα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης.

Ωστόσο, όσο περισσότερο περιορίζεται η ροή του αέρα προς τα φρένα, τόσο δυσκολότερη γίνεται η απομάκρυνση της θερμότητας. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό σε συνθήκες έντονης πέδησης, όπως σε μια ορεινή διαδρομή με συνεχείς κατηφόρες.

Θα τις δούμε σε μοντέλα παραγωγής;

Προς το παρόν, η Hyundai και η Kia δεν έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να περάσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε κάποιο μοντέλο παραγωγής. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό με ποια κριτήρια θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός, αν δηλαδή θα λαμβάνει υπόψη την ταχύτητα, τη θερμοκρασία των φρένων ή άλλες παραμέτρους. Όπως συμβαίνει με πολλές πατέντες στην αυτοκινητοβιομηχανία, η κατοχύρωση μιας ιδέας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα τη δούμε σύντομα στους δρόμους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η εξέλιξη ακόμη και σε ένα εξάρτημα που θεωρούμε τόσο απλό όσο μια ζάντα.