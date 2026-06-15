Για πολλούς φίλους της αυτοκίνησης, οι λέξεις «ηλεκτρικό SUV» και «drift» δύσκολα χωρούν στην ίδια πρόταση. Η Ford όμως φαίνεται αποφασισμένη να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, χρησιμοποιώντας τη Mustang Mach-E Rally ως παράδειγμα ότι η ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος της οδηγικής απόλαυσης.

Μέσα από τη νέα καμπάνια «Ready, Set, Ford!», η αμερικανική εταιρεία παρουσιάζει τη Mach-E Rally να πραγματοποιεί ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις, αξιοποιώντας όχι μόνο την τεράστια ισχύ της, αλλά και τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης της τετρακίνησης. Το μυστικό βρίσκεται στην άμεση απόδοση της ροπής, ένα χαρακτηριστικό που αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στην έκδοση Rally, η Mustang Mach-E αποδίδει 480 ίππους και έως 950 Nm ροπή, τιμές που του επιτρέπουν να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα, σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα. Η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, ενός σε κάθε άξονα, εξασφαλίζοντας άμεση και εξαιρετικά ακριβή κατανομή της ισχύος, ανάλογα με τις συνθήκες.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι το ειδικό πρόγραμμα RallySport. Σύμφωνα με τη Ford, το συγκεκριμένο mode επιτρέπει μεγαλύτερες γωνίες ολίσθησης, ενώ παράλληλα μεταβάλλει την απόκριση του γκαζιού και τις ρυθμίσεις της ανάρτησης, ώστε ο οδηγός να διατηρεί καλύτερο έλεγχο κατά τη διάρκεια των πλαγιολισθήσεων. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητο βοηθά τον οδηγό να κινηθεί στο όριο, χωρίς να χάνει τον έλεγχο.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση MagneRide, η οποία χρησιμοποιείται στην έκδοση Rally. Το σύστημα προσαρμόζει συνεχώς τη λειτουργία των αμορτισέρ, προσφέροντας καλύτερη σταθερότητα τόσο στην άσφαλτο, όσο και σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με τα ισχυρά φρένα Brembo και το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, η Mach-E μπορεί να μετατρέψει την τεράστια ροπή των ηλεκτροκινητήρων σε ελεγχόμενο θέαμα.

Και τελικά, όταν ένα SUV σχεδόν 500 ίππων κινείται στο πλάι με τέτοια ευκολία, ίσως τελικά το ερώτημα να μην είναι αν ένα ηλεκτρικό μπορεί να κάνει drift, αλλά πόσο καλά μπορεί να το κάνει.