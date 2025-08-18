Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι πλούσιοι που αγοράζουν σπάνια supercars, τα οδηγούν ελάχιστα; Φυσικά ο λόγος δεν είναι η τιμή της βενζίνης ή της ασφάλειας. Ο λόγος είναι πως όσα λιγότερα γράψει το κοντέρ, τόσο θα αυξηθεί η αξία του μοντέλου με το πέρασμα των ετών.

Και κάπως έτσι φτάνει ένα σπάνιο μοντέλο 30 ετών, να κοστίζει 9.2 εκατ. δολάρια

Αυτή τη φορά αναφερόμαστε στην πιο ακριβή Ferrari F50 στον κόσμο. Το Σαββατοκύριακο, έλαβε χώρα μία δημοπρασία, για μία από τις δύο Ferrari F50 που φτιάχτηκαν ποτέ σε αυτό το χρώμα. Ενώ οι εκτιμήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 6,5 εκατομμυρίων και 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων, η Ferrari αυτή έπιασε το αστρονομικό ποσό των 9,245 εκατ. δολαρίων.

Η εν λόγω F50 παραγγέλθηκε καινούργια από το είδωλο της μόδας Ralph Lauren, ο οποίος έχει επίσης μία από τις πιο πολύτιμες συλλογές Ferrari στον κόσμο. Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα από τα μόλις 55 που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις αμερικανικές προδιαγραφές και ένα από τα μόνο δύο που βάφτηκαν στο Giallo Modena από το εργοστάσιο.

Ενώ ο Lauren σπάνια αποχωρίζεται ένα από τα πολύτιμα αυτοκίνητά του, πούλησε αυτή την F50 το 2003. Τελικά βρέθηκε στο γκαράζ ενός ζευγαριού από το Sterling της Βιρτζίνια, το οποίο την έχει κρατήσει από τότε και πριν από αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν την είχε δείξει δημόσια από το 2009.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πώληση, το αυτοκίνητο υποβλήθηκε σε σέρβις από τη Ferrari της Κεντρικής Φλόριντα στα τέλη του 2024, ενώ έλαβε επίσης πιστοποίηση Ferrari Classiche το 2009, διατηρώντας όλα τα αρχικά της εξαρτήματα. Το καντράν γράφει 8.690 χλμ.

Ασύλληπτα ποσά

Όχι πολύ καιρό πριν, η F50 δεν έχαιρε τόσο μεγάλης εκτίμησης όσο ο προκάτοχός της, η F40, ούτε καν ο διάδοχός της, η Enzo. Ωστόσο, η ζήτηση για άψογες, χαμηλού χιλιομέτρου F50 έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ανεβάζοντας τις τιμές σε ύψη που προηγουμένως ήταν ασύλληπτα. Ίσως αυτό να μην αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η F50 χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό V12 που προέρχεται από τη Formula 1, γεγονός που την καθιστά μοναδική ακόμη και ανάμεσα στα supercars. Πριν από την πώληση αυτού του Σαββατοκύριακου, η πιο ακριβή F50 που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία έφτασε τα 5,532 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε διανύσει μόλις 2.174 χλμ. πριν αλλάξει χέρια (αλλά όχι σε τόσο σπάνιο χρώμα).