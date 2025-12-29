Από την κυκλοφορία του το 2007, το R35 GT-R έχει γίνει σύμβολο απόδοσης και καινοτομίας, γοητεύοντας τους λάτρεις της αυτοκίνησης και θέτοντας σημεία αναφοράς στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης αυτού του συγκεκριμένου μοντέλου του 2010, εμπνεύστηκε από rugged εκδόσεις άλλων σπορ αυτοκινήτων, όπως η Porsche 911 Dakar ή η Lamborghini Sterrato, και αποφάσισε να δώσει μια εντελώς νέα προοπτική στο GT-R. Μία πιο off-road εμφάνιση αλλά και κατεύθυνση, προχωρώντας σε αρκετές τροποποιήσεις.

Ξεκινάμε από την αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Η ανάρτηση έχει ανυψωθεί κατά περίπου 120χλστ. με ειδικά τροποποιημένα ελατήρια, προσδίδοντας στο αυτοκίνητο μεγαλύτερο ύψος και πιο «ψηλό» στήσιμο.

Έπειτα είναι οι εξωτερικές επεμβάσεις όπως οι προεκτάσεις των φτερών, οι ράγες οροφής και μία σειρά από προβολείς LED τόσο στον προφυλακτήρα όσο και στην οροφή, ενισχύοντας την off-road αισθητική.

Τέλος, είναι οι τροχοί και τα λάστιχα. Πιο συγκεκριμένα, αν και το μοντέλο διατηρεί τις πρωτότυπες ζάντες επτά ακτινών, τώρα φορούν μεγαλύτερα ελαστικά all-terrain για καλύτερη πρόσφυση εκτός δρόμου, ενώ στην οροφή έχει προστεθεί και μια φουσκωμένη ρεζέρβα.

Φυσικά το μοντέλο κρατά την εργοστασιακή τετρακίνηση, που σε συνδυασμό με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος θα πρέπει, στην θεωρία, να το κάνει αρκετά ικανό για χωμάτινες διαδρομές. Ο ιδιοκτήτης έβαλε χέρι και στον κινητήρα, καταφέρνοντας να κάνει τον twin-turbo 3,8 λίτρων V6 να αποδίδει περίπου 600 ίππους, δηλαδή την ίδια ισχύ με τις κορυφαίες εκδόσεις Nismo του μοντέλου.

Σύμφωνα με την αγγελία πώλησης, το αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 54.237χλμ. παρά τα 15 χρόνια παρουσίας του στους δρόμους.

Το Μεγάλο… Πρόβλημα

Παρά την εντυπωσιακή κατασκευή, αυτό το ιδιαίτερο GT-R δεν έχει καταφέρει να βρει αγοραστή. Το αυτοκίνητο πωλείται από έναν Ολλανδό έμπορο με τιμή περίπου 99.500 €, η οποία είναι υψηλότερη από αυτή που θα έβρισκες ένα τυπικό GT-R της ίδιας εποχής, ακόμη και σε άριστη κατάσταση. Αυτός φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος που παραμένει απούλητο εδώ και 1.037 ημέρες, παρότι παρουσιάζει ενδιαφέρουσες και μοναδικές τροποποιήσεις.

Να θυμίσουμε πως η Nissan είπε φέτος το οριστικό αντίο στο R35 GT-R , μετά από 18 χρόνια παραγωγής και συνολικά 48.000 μονάδες. Δείτε ΕΔΩ την περίληψη της ιστορίας του μοντέλου.