Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Από την ημέρα που η Ford κατασκεύασε το αδιανόητα γρήγορο SuperVan 4.2, δεν έχει σταματήσει να σπάει ρεκόρ. Το ηλεκτρικό και ειδικά διαμορφωμένο van χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες συνδυαστικής ισχύς 1.400 ίππων (το SuperVan 4.0 απέδιδε 1.972 άλογα ήταν όμως κατά 400 κιλά βαρύτερο) και καταφέρνει το 0-100 σε 2 δευτ. έχοντας 2.580 Nm ροπής και τελική ταχύτητα στα 321χλμ./ώρα.

Αφού το Νοέμβριο σημείωσε νέο ρεκόρ στην ανάβαση Pikes Peak, ήρθε η ώρα για το SuperVan 4.2 να καταρρίψει και το ρεκόρ της Mercedes στην πίστα Mount Panorama. Ο γύρος του SuperVan 4.2, που αποτελεί ρεκόρ, ήταν 1 λεπτό και 56,3247 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας κατά 0.2803 δευτ. το ρεκόρ της AMG-GT3.

The Mountain, conquered! ✅

SuperVan 4.2 sets a new lap record at Mount Panorama with an electrifying lap from @RomainDumas! @Fox_Motorsport @supercars pic.twitter.com/JWxz0ap8cs

— Ford Performance (@FordPerformance) February 25, 2024

