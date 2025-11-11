Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η νοσταλγία, η αγάπη για τα παλιά καλά αυτοκίνητα αλλά και η σπανιότητα, μπορούν να κάνουν έναν συλλέκτη (ή έναν fan του μοντέλου), να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Μεγαλύτερη απόδειξη, τα 149.000 δολάρια που πλήρωσε κάποιος, για να αποκτήσει μία Mustang 5.0 LX notchback του 1992 που έχει γράψει μόνο 210χλμ.

Το μοντέλο είναι εξαιρετικά καλοδιατηρημένο και καλυμμένο με τις αρχικές ζελατίνες από το εργοστάσιο, ενώ είναι βαμμένο σε μία ειδική βαθιά πράσινη απόχρωση.

Όπως φαίνεται και στο αυτοκόλλητο του παραθύρου, η συγκεκριμένη Ford Mustang, όταν βγήκε στις εκθέσεις το 1992, είχε τιμή 16.274 δολάρια, ένα νούμερο που μεταφράζεται σε 37.000 δολάρια στις σημερινές ισοτιμίες. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της Mustang είναι το γεγονός ότι έχει διανύσει μόλις 211 χιλιόμετρα από τότε που κατασκευάστηκε, συνοδεύεται με όλα τα αρχικά έγγραφα, την άδεια, τα αρχικά κλειδιά, ενώ δεν έχει ούτε γρατζουνιά.

Το μοντέλο, το οποίο μόλις πουλήθηκε από αντιπροσωπεία στο New Jersey σε έναν συλλέκτη Mustang, είναι εξοπλισμένο με V8 5,0 λίτρων που αποδίδει 225 ίππους και 406 Nm ροπής, σε συνδυασμό με ένα τυπικό 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο που κινεί τους πίσω τροχούς.

Παρόμοια μοντέλα (αλλά φυσικά πολύ περισσότερο χρησιμοποιημένα) πωλούνται στην αγορά των μεταχειρισμένων κοντά στα 20.000 δολάρια. Εσείς τι πιστεύετε; Η αξία του θα ανέβει κι άλλο στο πέρασμα των χρόνων ή όχι;