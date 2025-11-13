Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων ανακοίνωσε ότι έμποροι- εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκίνητων δήλωναν ψεύτικα στοιχεία, κατά την εισαγωγή των Ι.Χ στη χώρα μας. Μέσω υποβολής ψευδών /πλαστών παραστατικών εισαγωγής, φαινόταν ότι ο ΦΠΑ έχει καταβληθεί στη χώρα προέλευσης. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχε καταβληθεί κανένας ΦΠΑ.

Στην αγορά αυτοκινήτου, είναι γνωστό ότι σχεδόν όλα τα προς εξαγωγή, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη, οφείλουν να καταβάλουν ΦΠΑ στη χώρα που θα καταλήξουν.

Καθώς το φαινόμενο απάτης της μη καταβολής του ΦΠΑ είναι σύνηθες και χρησιμοποιούνται συνεχώς πλαστά /ψευδή παραστατικά αγοράς, πολλές φορές με αίτηση και ενέργειες στο όνομα ανυποψίαστων ιδιωτών, οι υποψήφιοι αγοραστές εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Ασφαλές είναι να αγοράζουν από εμπόρους αυτοκίνητα μόνο στις περιπτώσεις που οι ίδιοι έχουν επιβεβαιώσει με τα τελωνεία ότι καταβλήθηκε ο ΦΠΑ στη χώρα μας. Όμως αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει. Οι ιδιώτες αγοραστές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν με τις ξένες Αρχές τις περιπτώσεις αυτοκινήτων που ο ΦΠΑ έχει οριστικά καταβληθεί στη χώρα προέλευσης και άρα δεν οφείλεται στην Ελλάδα.

Τυχόν υποβολή πλαστών/ψευδών στοιχείων κατά τον εκτελωνισμό, για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, οδηγεί σε δέσμευση του αυτοκινήτου, ωσότου καταβληθούν οι διαφυγόντες φόροι και τα πρόστιμα λαθρεμπορίας. Η δέσμευση αφορά τον ιδιοκτήτη του οχήματος κατά το χρόνο της διαπίστωσης της παράβασης, ανεξάρτητα αν τελωνίστηκε στο όνομα εμπόρου ή άλλου ιδιώτη.

Αν τυχόν η εισαγωγή του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στη χώρα μας έχει γίνει απευθείας στο όνομα του αγοραστή, αυτός όχι μόνο δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες από το μεσάζοντα/κρυπτόμενο έμπορο για τους φόρους, πρόστιμα κ.λπ., αλλά θα βρεθεί και ο ίδιος υπόλογος με ποινικές διώξεις για λαθρεμπορία.

