Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου μειώθηκαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, από τα 400 εκατ. που ήταν την ίδια εποχή πέρυσι. Οι λόγοι για αυτά τα νούμερα, είναι τα έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση της στρατηγικής προϊόντων, οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς στην Κίνα, (ιδίως στον τομέα των πολυτελών οχημάτων), οι οργανωτικές αλλαγές, αλλά και τα αυξημένα έξοδα από τους δασμούς εισαγωγής των ΗΠΑ. Αντίθετα, η καθαρή ταμειακή ροή της αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκε στα 1,34 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 (προηγούμενο έτος: 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ).

Στον “πάγο” τα ηλεκτρικά – Ψήφος εμπιστοσύνης σε θερμικά

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της στρατηγικής προϊόντων της, η Porsche σχεδιάζει να συμπληρώσει τη γκάμα προϊόντων της με επιπλέον μοντέλα που διαθέτουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά. Παράλληλα, και λόγω της καθυστερημένης αύξησης της ηλεκτρικής κινητικότητας, η κυκλοφορία ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων στην αγορά, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πρώτη η Macan

Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η Porsche παρέδωσε 212.509 οχήματα παγκοσμίως (-6% σε σχέση με πέρυσι). Το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυξήθηκε σημαντικά στο 35,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Από όλα τα οχήματα που παραδόθηκαν, το 23,1% ήταν πλήρως ηλεκτρικά και το 12,1% ήταν plug-in υβριδικά. Στην Ευρώπη, το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων οχημάτων έφτασε το 56%. Η ισχυρότερη ανάπτυξη μεταξύ των έξι μοντέλων καταγράφηκε από τη Macan με 64.783 παραδόσεις (αύξηση 18%).

Οι επενδύσεις στα υβριδικά

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, τα έκτακτα έξοδα για την αναδιάρθρωση της εταιρείας ανήλθαν σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, η Porsche AG αναμένει συνολικό κόστος περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος 2025 γύρω από τη στρατηγική αναδιάρθρωση. Μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς εισαγωγής, η πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2025 λαμβάνει υπόψη τον αμερικανικό δασμό εισαγωγής ύψους 15% που ισχύει από την 1η Αυγούστου.

Η Porsche θα καλωσορίσει ένα νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο στη θέση του απερχόμενου Oliver Blume. Ο Michael Leiters, πρώην επικεφαλής της McLaren και Τεχνικός Διευθυντής της Ferrari, θα αναλάβει τα ηνία τον Ιανουάριο, με στόχο την αναζωογόνηση της μάρκας.