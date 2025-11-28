Από την αρχή, η Bugatti είχε ένα σαφές όραμα για τη Bolide. Ένα όραμα που θα τιμούσε την κληρονομιά της μάρκας, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τα όρια της απόδοσης.

Η δημιουργία της Bolide είχε ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης: Από τη μία να είναι ένα σύνολο που θα παρέμενε αβίαστα προσβάσιμο σε έναν τυπικό, gentleman οδηγό πίστας, και από την άλλη να είναι ικανή να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία ακόμη και στον πιο έμπειρο επαγγελματία οδηγό αγώνων.

Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021 όταν η ομάδα της Bugatti σκέφτηκε: “What If Bolide was real”.

Αυτό που έκανε την πρόκληση της Bolide ιδιαίτερα απαιτητική, ήταν η δέσμευση να διασφαλιστεί ότι αυτό το υπεραυτοκίνητο πίστας, θα ενσάρκωνε την αριστεία της Bugatti σε κάθε πτυχή. Η Bolide έπρεπε να πάρει τη θέση που της αξίζει στη συλλογή της Bugatti, ταιριάζοντας με την ποιότητα εκτέλεσης και κατασκευής που χαρακτηρίζει κάθε αυτοκίνητο που φέρει το όνομα της μάρκας.

«Η πρώτη μου επαφή με το έργο ήταν τον Αύγουστο του 2021, οπότε πραγματικά γυρίζουμε πίσω πάνω από τέσσερα χρόνια – και εκείνη την εποχή – ήταν μια ολοκαίνουργια ιδέα, στα πολύ πρώιμα στάδια σχεδιασμού. Ήταν μια συναρπαστική περίοδος επειδή είχαμε πολλά στοιχεία να συνδυάσουμε.» δήλωσε ο Emilio Scervo, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας στην Bugatti Το χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει την γνωστή αφήγηση της Bugatti για αφοσίωση και ακρίβεια. Από τον Αύγουστο του 2021 έως το 2022, η ανάπτυξη του έργου εξελίχθηκε με χαρακτηριστική σχολαστικότητα. Η ομάδα επικεντρώθηκε έντονα στη διασφάλιση ότι κάθε τεχνική πτυχή της Bolide πληρούσε τα αυστηρά πρότυπα της Bugatti.

«Αναπτύσσαμε τη Bolide ως ένα έργο που απαιτούσε πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης. Η ιδέα του να είναι ένα τέλειο αυτοκίνητο πίστας τόσο για τους κυρίους όσο και για τους επαγγελματίες οδηγούς δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφραστεί σε οδηγικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι απαραίτητο για αυτό που το καθιστά Bugatti».

Ο σχεδιασμός της Bolide ολοκληρώθηκε το 2022, με το όραμα να έχει κρυσταλλωθεί μέσα από χιλιάδες ώρες μηχανικής ανάλυσης, αισθητικής βελτίωσης και σχολαστικής προσοχής στη λεπτομέρεια. Κάθε απόφαση διασφάλιζε ότι τα πρώτα πρωτότυπα ήταν έτοιμα για οδήγηση, επιτρέποντας στην ομάδα να δοκιμάσει και να βελτιώσει το αυτοκίνητο σε πραγματικές συνθήκες.

Αυτή η επιμονή στο πάντρεμα της ανώτερης απόδοσης με τις ιδιότητες της χάρης και της φινέτσας είναι ένα χαρακτηριστικό που ορίζει κάθε Bugatti που φεύγει από το Molsheim. Είναι ορατή στις αναλογίες, αισθητή στην οδηγική εμπειρία και παρούσα σε κάθε λεπτομέρεια, από το πιλοτήριο μέχρι το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Καθώς η παραγωγή ολοκληρώνεται στο Molsheim, κάθε Bolide κουβαλάει την ιστορία αυτού του αξιοσημείωτου ταξιδιού. Από τις φιλόδοξες αρχές τον Αύγουστο του 2021 μέχρι την επικύρωση στο Le Mans του 2023 και τις πρώτες ημέρες πίστας με πελάτες το 2025, το έργο αντικατοπτρίζει την αφοσίωση των μηχανικών που διασφάλισαν ότι κάθε εξάρτημα πληροί τα αυστηρά πρότυπα της Bugatti.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Bolide

Εξοπλίζεται με τον W16 κινητήρα ο οποίος αποδίδει 1.578 άλογα, με το σύνολο να ζυγίζει 1.451 κιλά ενώ το φρενάρισμα αναλαμβάνει η Brembo με μια διάταξη με οκταπίστονες μονομπλόκ δαγκάνες μπροστά και εξαπίστονες πίσω, η καθεμία από τις οποίες είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με επικάλυψη νικελίου. Και οι τέσσερις δαγκάνες συγκρατούν carbon δίσκους 39 εκατ., αν και το μπροστινό μέρος έχει ελαφρώς παχύτερα τακάκια. Υπάρχουν τέσσερα τακάκια σε κάθε τροχό. Όταν τα προσθέσετε όλα αυτά, έχετε το μεγαλύτερο σύστημα φρένων από ανθρακονήματα που έχει δημιουργήσει ποτέ η Brembo.

Μάλιστα, ένα καινούργιο σετ ελαστικών για τη Bolide κοστίζει 8.000 δολάρια. Αν και αυτό ακούγεται τσουχτερό, στην πραγματικότητα είναι λίγο λιγότερο από το σετ των 7.200 δολαρίων για την Chiron που μπορεί να κυκλοφορεί και στο δρόμο και σίγουρα πολύ φθηνότερο από το περιβόητο πακέτο ελαστικών της Bugatti Veyron που κοστίζει 42.000 δολάρια.

Περιορισμένη σε μόλις 40 μονάδες, η Bolide αποτελεί απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η κληρονομιά καθοδηγεί την καινοτομία και η επιδίωξη της τελειότητας παραμένει το μόνο αποδεκτό πρότυπο.