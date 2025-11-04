Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού αθλητισμού της Αλβανίας, Blendi Gonxhja, η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, πραγματοποίησε συνομιλίες με την εταιρεία διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων Ethara (εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η οποία κατασκεύασε και την πίστα Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι, ώστε να αναλάβει και τη νέα πίστα στο Ελμπασάν.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο της πίστας των 4,4 χιλιομέτρων ως μέρος ενός συγκροτήματος 600.000τμ. που θα περιλαμβάνει ένα μουσείο vintage αυτοκινήτων, μια πίστα drag και ένα καρτοδρόμιο. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να φιλοξενήσει έναν αγώνα της Φόρμουλα 1 έως το 2030.

Η κύρια πίστα, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της FIA, θα έχει μήκος 4,4 χιλιόμετρα και πλάτος έως 20 μέτρα, προσφέροντας αρκετό χώρο για γρήγορους ελιγμούς και θεαματικούς αγώνες. Η αγωνιστική διαδρομή θα περιλαμβάνει 14 στροφές, από κλειστές φουρκέτες μέχρι φαρδιές καμπύλες υψηλής ταχύτητας, ενώ μια ευθεία γραμμή περίπου ενός χιλιομέτρου υπόσχεται δυνατές προσπεράσεις. Μια ειδική πίστα καρτ με 17 στροφές θα χρησιμοποιείται για προπόνηση και μικρότερες εκδηλώσεις.

Η χωρητικότητα του συγκροτήματος θα επιτρέπει έως και 90 χιλιάδες θεατές σε μία ημέρα και έως 270 χιλιάδες κατά τη διάρκεια ενός GP. Εκτός από τον αθλητικό αντίκτυπο, αναμένεται ισχυρή ώθηση στον τουρισμό και την τοπική οικονομία, από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας έως την ανάπτυξη ξενοδοχειακών και μεταφορικών υπηρεσιών.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν την οικονομική κλίμακα της Formula 1, με ετήσια παγκόσμια έσοδα που φτάνουν τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκδηλώσεις όπως το Grand Prix της Formula 1 προσελκύουν 300.000 θεατές το 3ήμερο και περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο θεατές παγκοσμίως.

«Αυτή θα ήταν μια τεράστια διαφήμιση για την Αλβανία», δήλωσε ο Arbjan Mazniku, Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.